Galerii: Vabaduse galeriis avanes Toomas Kuusingu isikunäitus

Näitusega Vabaduse galeriis esitleb kunstnik valikut enda värskemast graafika- ja maaliloomingust, mis on sama pealkirja alt mõtteliseks jätkuks kesksetele huviliinidele tema viimase pea kahekümne aasta loomingus.

"Maailmas, kus me elame, ei ole enam üldkehtivat tõde ning ei ole ka alust tegelikkuse ja väljamõeldise eristamiseks. Reaalsuse ja fiktsiooni tasakaal on muutunud. Me elame hiiglaslikus pildis. Kunstnikul on üha vähem tarvis oma teosele sisu leiutada. Fiktsioon juba eksisteerib," kommenteeris Kuusing.

Kuusingu teostel kujutatud stseenid on enamasti fantaasiarikkad lavastused. Esmapilgul võib tunduda, et tegemist on visuaalse absurdiga, kuid kunstniku jaoks on kujutatud teemad olemuselt ja sisult tõsised, päevakajalised või ka murettekitavad. Selleks, et teosed liialt tumedaks ei kisuks, on neid vürtsitatud huumoriga, mille skaala ulatub naivistlikust naljast terava groteski, iroonia ja ühiskonnakriitikani.

Toomas Kuusing (s. 1976) on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide bakalaureuseõppe 2005. aastal. Maali ja graafika kõrval on Kuusingu loomingus olulisel kohal ka tegevuskunst. Alates aastast 2001 kuulub ta kunstirühmitusse Non Grata ja on osalenud selle raames performance'ite ja näitustega nii Euroopas, Aasias, Põhja- kui ka Lõuna-Ameerikas. Aastast 2002 on Kuusing esinenud isiknäitustega (graafika ja õlimaalid) Euroopas, Põhja- ja Lõuna-Ameerikas, Aasias ning Austraalias. Lisaks on tema looming olnud esindatud mitmetel rahvusvahelistel grupinäitustel üle maailma.

Kuusingu loomingut võib leida Eesti Kunstimuuseumi, Tartu Kunstimuuseumi, Rothko Muuseumi (Daugavpils, Läti), Jerevani Moodsa Kunsti Muuseumi (Armeenia), Santiago Kaasaegse Kunsti Muuseumi (Tšiili), Guanlani Trükimuuseumi (Shenzhen, Hiina) ning teiste muuseumide ja galeriide kogudest. Lisaks on Kuusing loonud illustratsioone raamatutele, pälvinud mitmeid kohalikke kunstipreemiaid, ning viimati 2023. aastal ka kolmanda koha Kaunase rahvusvahelisel graafikabiennaalil "Mammoths of Printmaking".

Näitus Vabaduse galeriis jääb avatuks kuni 14. augustini 2024.