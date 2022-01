Galerii. Toomas Kuusingu näitus "Inimesed ja ilmaimed. Linoollõiked"

Näha saab kunstniku pea pooltsadat linoollõiget ja raamatutele loodud illustratsiooni, mis annavad põhjaliku ülevaate kunstniku loomingust alates 2006. aastast.

2000. aastate keskel hakkasid Kuusingu töödesse aina enam imbuma sotsiaalsed, argised teemad ja tsitaadid, mis portreteerivad nii lihtsate külainimeste, ärimeeste kui Piibli kangelaste eluolu tragikoomilises võtmes. "Karjane jutustab sigadele võrdsusest ja jänesed pajatavad lõvidele valitseja kohustustest. Tähtsad inimesed uurivad kärbsesitta ja vaesed inimesed külmetavad puu otsas. Vegan muna, peata kanad ja liha söövad mõrvarid – just sarnased kõverpeeglisse visatud allegoorilised kohtumised on vormi võtnud näitusel "Inimesed ja ilmaimed. Linoollõiked," kirjeldas näituse kuraator Bianka Soe.

Teine osa väljapanekust keskendub Kuusingu viimase viie aasta jooksul loodud raamatu illustratsioonidele. Näha saab Lauri Sommeri "Lugusid lõunast" (2016) ja "Lõputu soovid" (2020), Vahur Afanasjevi "Õitsengu äärel" (2020) ja Merca "Ollipanõhõpõpääle" (2021) jaoks loodud pilte. Esmakordselt on väljas ka alles sel aastal ilmavalgust nägeva Fr. R. Kreutzwaldi rahvuseepose võrokeelse väljaande "Kalõvipoig" jaoks loodud visuaalid.

"Raamatute illustreerimine on hirmus tüütu ja vastik töö," ütles Kuusing ise. Ebameeldivustele vaatamata annavad tema illustratsioonid täpselt edasi nii teoste teksti, kuid toovad linoollõigete "ridade vahel" välja ka kunstniku tähelepanekuid ja tõlgendusi. "Kuusing oskab lõbusalt, kuid tabavalt väljendada end üheaegselt nii keeleliselt kui ka pildiliselt, reflekteerides talle omalaadse muhedusega nii inimesi kui ka igapäevaseid ilmaimesid," sõnas Soe.

Toomas Kuusing on tuntud oma ausa, teravalt kriitilise, kuid ka naivistliku ja humoorika väljenduslaadi poolest. Tema meisterlikult teostatud linoollõiked annavad edasi nii raamatute narratiive kui ka abstraktseid ideid.

Toomas Kuusing (s. 1976) on tegev olnud nii maalija kui ka performance kunstnikuna, kuid viimasel paaril aastal tegutsenud eelkõige graafikuna linoollõike vallas. Ta on õppinud Eesti kunstiakadeemia Pärnu kolledž Academia Gratas ja lõpetanud Eesti kunstiakadeemia vabade kunstide eriala. Kuusing on auhinnatud mitmete preemiatega, sh Fr. R. Kreutzwaldi mälestusmedal (2021), Füürer Praiss (2021), Võrumaa Kultuuripärl (2020), Jerevani 2. rahvusvaheline Graafika Biennaali diplom (2019), aasta graafiku preemia (2013), Pärnu graafikafestivali "IN Graafika" Grand Prix (2010, 2006), Pärnu linna kunsti aastapreemia (2008).

Näitus jääb avatuks kuni 27. veebruarini.