Pildid: Al Paldroki isikunäitus Bogotás avanes Non Grata performance'iga

Avamisel toimus Non Grata performance "The Voice of the Four Elements and Climate Change" koosseisus Anonymous Boh, Taje Devilgirl, Stenver Kööp ja Danii Uusoja.

Näitusel "Human Zoo" on eksponeeritud performance'i videod, installatsioonid ja siiditrükis teostatud graafikasarjad "Paralleeluniversum" ja "Human Zoo".

Näituse nimiteos baseerub Non Grata Ameerika tuuri tegevuskunstiaktsioonil "Inimloomaaed", mis teostati koos New Yorgi kunstirühmituse Anarkoartlabiga Ocean Drive'il Miami Beachil – Miami Art Baselil. Aktsioon kulges läbi linna Miami Art Baseli konverentsikeskuse ette. 1963. aastal oli New Yorgis Bronxi loomaaias sissekäigu juures peegel, mis ütles: "Te vaatate maailma kõige ohtlikumat looma."

Graafikasari on trükitud serigraafiatehnikas 2024. aasta jaanuarikuus Rockfordis, Illinoisis Fatherless siiditrükistuudios. Näitusel eksponeeritakse lisaks graafikasarjadele installatsioone ja tegevuskunstiaktsioonide videoid.

Festivali ja näituse kuraator on kolumbialane Tzitzi Barrantes.

Näitus Bogotás jääb avatuks 20. aprillini.