Al ja Taje Paldroki "Apokalüptilised maastikud" jõudis Pärnusse

Pärnu linnagaleriis näeb kahe Academia Non Grata liikme Al Paldroki ja Taje Paldroki töid. Mõlemad on rahvusvahelise Non Grata Performance Groupi liikmed. Grupp tegutseb üle maailma nn akadeemia ratastel põhimõttel, korraldades ülikoolides ja avalikus ruumis loenguid, töötubasid ja presentatsioone.

Academia Non Grata loodi 1998. aastal Al Paldroki ja Reiu Tüüri eestvedamisel. Aga juba palju aastaid on Al Paldrok, kunstnikunimega Anonymous Boh ja Taje Paldrok ehk Devil Girl olnud peatusteta maailmaturneel. See, et nad tänavu on olnud pikemalt Eestis, on teadagi koroona mõju. Aga nii oli pikemalt aega ka selle näituse jaoks. Näitusel saab vaataja loota üksnes oma arusaamisele.

"Kui kunstiteos on valmis, siis paratamatult on autor ruumist lahkunud ja inimene peab ise kasutama oma äranägemise järgi oma mõistust, alateadvust, teadmisi senisest elust ja seda, mida ta on lugenud, ja viima need kõik kokku," selgitas Paldrok.

"Kõik need tööd töötavad päästikutena, mis peaksid vallandama mõttekonstruktsiooni, et inimene sattuks müstilisse, huvitavasse maailma. Näitus "Apokalüptilised maastikud" sümboliseerib muutunud maailmakorda, maailma lõppu," lisas ta.

"Füüsiliselt maailm ei ole ju kuskil lõpus, aga aastatuhat on vahetunud, on vahetunud mitmete riikide ühiskondlikud korrad ja pandeemiaga muutub praegu ka väga paljude inimeste ja ühiskondade sisemine struktuur." Inimene on Paldroki sõnul valiku ees, kuidas minna edasi.

"See on küsimus nende igapäevaelus, üksikisiku tasandil ja ka ühiskonnana, et kuidas me kõik kollektiivselt läheme siit edasi. Kõik tööd käsitlevad ühiskonda ja inimest selle sees," sõnas Paldrok.

Näitus on avatud 16. jaanuarini.