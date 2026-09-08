Galerii: Al Paldroki avas Telliskivis näituse "Extravaganza"

Endise Headshopi ruumides Telliskivis avatud näitus ei ole tegijate sõnul traditsiooniline "valge kuup" vaid kohaspetsiifiline ateljeenäitus, kus on eksponeeritud eri perioodide ekstravagantseid teoseid: objekte, graafikat ja videoid tänavusel I Land Sound festivalilt, kus rühmituse Non Grata eestvedamisel ehitati 12-meetrine tuleskulptuur.

"Ajal, kui ametlikes kunstigaleriides näituseajad järjest pikenevad ja kunagiste tavaliste 2-nädalaste näitusetsükli asemele on tulnud mitmekuised, mis vähendab esitletavate näituste ja kunstnike hulka üle poole võrra, tuleb võtta kasutusele tühjad kommerts- ja alternatiivpinnad ning laohooned."

Näitus kutsus üles olema osa kunstist nii modelli kui publikuna ja avamisel toimus Eliise Saare "Saar Wars" erikollektsiooni esitlus.

""Saar Wars'i" moekunst võitleb ületarbimise ja masstootmisega, luues ainulaadseid ning multifunktsionaalseid tooteid nii tehase jääkidest kui ka vanadest vanaema kangastest, mis muidu leiaksid tee prügimäele," rääkis Saar.

Näitus jääb avatuks septembri lõpuni.