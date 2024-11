Annike Laigo avas Tallinnas maalinäituse "Sa leiad mind aiast"

Annike Laigo kinnitas, et armastab vaibakunsti endiselt, aga otsustas korraks lõngad kõrvale panna ning võttis kätte pintsli ja lõuendi, sest teinekord on mõnus proovida midagi, kus tulemus end kiiremini kätte annab.

"Vaipade tegemine võib alata valge lõnga värvimisest, värvimine on keeruline protsess, võtab aega. Maalimine tundus nagu paindlikum, aga loomulikult, kui tegema hakkad, muudkui lähed süvitsi, siis tuleb aina rohkem kihte välja," selgitas Laigo, kes nimetab ennast nooreks kunstnikuks, aga kogenud disaineriks.

Lähemal uurimisel võib märgata, et Laigo vaipadele omane mahulisus on jõudnud ka lõuendile. "Leidsin põneva värvi, mis käitub veidi mahuliselt ja võimaldab faktuuriga mängida. See tekitab strukturaalse või kolmemõõtmelise efekti," rääkis Laigo.

Kui tekstiilikunstnikuna tuleb lähtuda nii etteantud ruumist kui tellija soovist, siis nende tööde puhul nautis kunstnik vabadust teha just seda, mis parasjagu mõnus ja õige tundus.

Näitus ARS-i projektiruumis on avatud detsembri alguseni.