Pildid: ARS Projektiruumis avati Laivi näitus "Mapping Paradise"

Laivi ( I Λ I V I) on vabakutseline kunstnik, kes väljendab end läbi moekunsti meediumi. Lähtuvalt moe olemusest on tema loomingus temaatiliselt läbivateks märksõnadeks iha ja igatsus, sõltuvus ja ülistus, tootmine ja pakkumine, säilimine ja hävimine ning väärtuse hindamine.

Tema kunstipraktikat iseloomustab materjalipõhine ja eksperimenteeriv lähenemine tekstiilidele, mis laieneb rõivastelt ja aksessuaaridelt skulpturaalsete installatsioonide ning suuremõõtmeliste teosteni lõuendil. Ta analüüsib moodi kui fenomeni ning rõivastust ja keha katmise meetodeid laiemalt nii visuaal-esteetilisel, funktsionaalsel kui ekspressiivsel tasandil.

Laivi on omandanud bakalaureusekraadi moedisaini erialal Eesti Kunstiakadeemias ja magistrikraadi Helsingis Aalto Ülikoolis. Ta on end täiendanud resideerudes Londonis, Kopenhaagenis, Barcelonas ja Brüsselis.

"Kaardistamine on meetod territooriumi ülevaatlikuks kujutamiseks ja allutamiseks. Vahend hoomamatu vaatlemiseks ja nähtamatute dimensioonide paljastamiseks, mille sunniks on turvatunnet loov iha kontrollida ja mõista. Kaart ise on uus territoorium, eraldiseisev oma peegeldusest, maailmaloome, milles kangastub vaid osaline arusaam vähendatud kujutisest. Tühjad pinnad viitavad teadmatuses avatud võimalustele. Tumedad alad peidavad ühes võluvat utoopiat oma mitmetahulises olemuses," kirjeldasid näitust korraldajad.