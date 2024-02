Aivar Kulli ajalootund. Kaks märtrit: Aleksei Navalnõi ja Heiti Talvik

Lugesin 16. veebruaril just üht Kalju Lepiku luuletust, kui tuli teade Aleksei Navalnõi surmast.1

Kalju Lepik "Trotslikult"

Heiti Talviku mälestusele

Püstipäi astusid rajal, mis sinule antud sai käia.

Orjaks ei hirmutand roosk. Roomajaks kubjaste käsk.

Vähese leivaga harjund – ent vabade mõtete ruumi

sulges kui võõraste võim, vaikis, jäi tummaks su värss.

Käristand riideid ei lõhki, ei raputand tuhka ma pähe –

teate su surmast kui sain, hinge vaid lõhestas trots.

Kord Dostojevskigi matuserongis ei ahelaid kanda

lubanud kasaka nuut. Keelajaks sandarmi käsk.

Keeland on sinugi sõna nüüd sandarmi kuulekas valvsus.

Keelata sõna ei saa! Surmata sõna ei saa!2

Kaks "Keisri hullu"

Heiti Talviku ja Aleksei Navalnõi saatuses on mõndagi ühist, nad mõlemad vangistati terrorirežiimide poolt täiesti kunstlikult kokkuklopsitud süüdistuste alusel ja neid mõlemat vintsutati vanglates mitu aastat, kuni nende hukkumiseni parimas meheeas (Talvik 42, Navalnõi 47-aastaselt).

Mõndagi sarnast leiab ka iseloomudes. On küsitud, miks andis Navalnõi ennast vabatahtlikult oma piinajate kätte. Peaaegu sama võiks küsida ka Heiti Talviku kohta. Ja vastata Herakleitose sõnadega: inimese loomus on tema saatus.

Meenutagem pisut – Jaan Krossi abiga – Heiti Talviku vanglatee üht olulisimat momenti. Vabamate aegade tulekul aastal 1987 astus Heiti Talvik meie ette Jaan Krossi dokumentaalse aluspõhjaga vanglanovellis (tegevus toimub oktoobris 1946) "Vandenõu", kus Talvikut on portreteeritud Ilmar Elkeni nime all:

Imetlusväärne luuletaja, Dante-profiililine, nagu keegi oli temast kunagi kirjutanud, peaaegu prohvetioreooliga poeet, kelleks ta oma kahe õhukese luuletuskogu tiivul oli luulesõprade kitsas ja vähemalt nende eneste arvates kõrge eetikaga ja range maitsega ringis tõusnud. Ja kes istus siin — nagu mulle tundus — peaaegu et omaenese otsusel.

Järgnevalt on esitatud kõnekas dialoog, kus suuremeelne (jah, peaaegu et sõbralik!) uurija teeb ettepaneku: "Nõnda. Ja nüüd kirjutame siia veel juurde: "Ühtlasi kinnitan, et pooldan igati nõukogude võimu." Ja siis te kirjutate sellele alla. Ja ma arvan, et me võime loota kõige paremat."

Elken ütles tasa: "Aga sellele ei saa ma alla kirjutada."

Tõepoolest, lausa filmilik stseen! Dialoog areneb selliselt:

"Kuulge, inimene — kas te saate aru, mis te enesega teete?!" "Jah, arvatavasti küll. Aga alla kirjutada ma ei saa."

"Elken — see on absurdnel"

"Ei ole..."3

Talvik ja Navalnõi, kaks "keisri hullu" – kui kasutada Jaan Krossi romaani lendsõnaks kujunenud pealkirja – olid sarnased ka erakordse huumorimeele poolest. Talviku puhul on tema vingetest võllanaljadest pajatanud temaga samas kongis istunud Jaan Kross oma mälestusteraamatus "Kallid kaasteelised".

Ja võin kinnitada, et nii mõndagi Navalnõi iroonilist vanglapostitust lugedes sain südamest naerda. Näiteks siis, kui ta ütles, et Putin räägib "suurest isamaasõjast" säärase kõmiseva paatosega, nagu oleks ta ise isiklikult selle sõja võitnud.

Võis aina imetleda Aleksei Navalnõi tohutut julgust Venemaa massiivse, lausa põhjatu riikliku korruptsiooni paljastamisel. Aga selles seoses meenus ka Heiti Talviku värsistus:

Sellal kui süveneb korruptsioon,

kerkib ju võikana, küsimata keelust,

suurlinna džunglite mürgisest neelust

verine päike – Revolutsioon.4

Ehk võiks sedagi pidada prohvetlikuks ettekuulutuseks, mis võib kehtida ka praeguse Venemaa lähituleviku kohta, kui see lõppematust sõjahullusest haaratud riik on aeglaselt, aga kindlalt vajumas üha suuremasse ja verisemasse kaosesse.

Võimalikku maailmakatastroofi on Heiti Talvik eriti jõuliste kujunditega ennustanud luuletuses "Loojak" (1939):

Võlur vabiseval palgel

vannutamas taevatähti.

Tondinõmmel tuhavalgel

peata hobust jooksmas nähti.5

Karistamata kuritööd

13. aprillil 2022 ütles Ukraina president Zelenski riigikogule peetud kõnes: "Pidage meeles, et enamik Stalini piinajaid ei kandnud vastutust kõige eest, mida nad tegid. Seetõttu on eriti tähtis tuua kohtu ette Vene timukate uus põlvkond."6

Karistamata jäänud kuritööd on ajaloos erakordselt ohtlikud asjad. Näeme, kuidas tänapäeva timukad ulatavad sõbrakäe mineviku timukatele ja lausa kopeerivad oma eelkäijate "ametioskusi". Kõik see saab ikka ja jälle korduma, kuni maailm piirdub suuresti vaid sügava – või paremal juhul väga sügava – mure tundmisega.

Kalju Lepiku Talviku mälestuseks kirjutatud read tõid mulle meelde veel ühe vanglaluuletuse. ENSV ajal, veel koolipoisina sattusin lugema üht – tollal muidugi keelatud kirjandusena salaja levitatavat – Kalju Lepiku aastast 1948 pärinevat luuletust, mis avaldas mulle sügavat mõju, sobides kuidagi eriti hästi tollase surveühiskonna väljapääsmatusetundega (mida tajusin rohkem eksistentsiaalselt kui poliitiliselt) ja on teisalt minu jaoks hiljem kuidagi iseenesest seostunud Heiti Talvikuga:

"Viimne kevad"

1

Läbi trellide sirutad peod

vastu hõõguvat agu.

Aimad kevade algust,

vetelagu.

Varsti sooveerne kask

surub vastu su ruutu

valkjasrohekad peod.

Aga su kambris ei muutu.

Vahest ehk leegitsev suvi

tükkideks purustab rauad.

Aga me oleme siis

juba tundmatud hauad.7

Kui nii võtta, siis võiks see olla peaaegu et Heiti Talviku enese viimne luuletus. "Leegitsev suvi" aastal 1947 purustaski Talviku jaoks orjastavad vangirauad (ta suri 18. juulil Tjumeni oblastis) ja tõstis luuletaja hoopis uude dimensiooni – mitte lihtsalt kultuslikuks märtriks, vaid üheks meie kultuuri vaimseks kinnistäheks.

Ka Aleksei Navalnõi ja tema legend on nüüd juba kaugel väljaspool Kremli võimupiire.

Lõpetan Juhan Viidinguga:

On seda teed, kus käivad tuletoojad,

maatasa teha tahtnud igat pidi

kõik sööjad-joojad, Piinajad ja Poojad.

Ei ole saanud. Tee on teisipidi.8

* * *

