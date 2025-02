Interdistsiplinaarne kunstnik Paul Beaudoin: ma räägin helide või värvidega

Vabaduse galeriis on avatud interdistsiplinaarse kunstniku Paul Beaudoini näitus "kellega ma räägin, kui sind pole siin", mis kunstniku sõnul on dialoog energiaga, millest tekib kunst ja inspiratsioon millegi tegemiseks.

Tallinnas, Vabaduse galeriis on väljas kaks abstraktset maaliseeriat USA päritolu kunstnikult, kelle kirg maalimise vastu pääses valla kümmekond aastat tagasi, kui ta tegi lõpparve hektilise eluga Ameerikas ja valis oma uueks koduks Tallinna.

Heli, värvi, video ja tekstiga töötav Paul Beaudoin ise ütleb, et on elades ja luues alati otsinud vastuseid küsimustele, kes ma olen ja mida ma tegelikult vajan.

Suur osa eksponeeritud maalidest sündisid residentuuris Indias, kust on pärit ka näitust saatev heliinstallatsioon.

"Ma olen alati uskunud, et kui ma midagi teen, siis on see suhtlus. Ma räägin helide või värvidega. Ma alustan midagi, kuid siis ütlen, et vajan seda või toda või muuta midagi. Ja tekib dialoog, suhtlus ja see on ka põhjus, miks ma panin näituse nimeks "kellega ma räägin, kui sind pole siin", sest ma ei räägi inimesega, ma räägin energiaga, millest tekib kunst ja inspiratsioon millegi tegemiseks," ütles kunstnik Paul Beaudoin.