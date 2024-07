Pildid: Stencibility festival rikastas Tartut uue tänavakunstiga

Poolast, Lätist, Leedust, Soomest, Itaaliast, Ukrainast ja Eestist pärit kunstnikud toimetasid Tartu tänavatel nelja päeva vältel. Doonorseintele loodi väga erinevates tehnikates teoseid - nii maale, joonistusi, installatsioone kui ka šablooni- ja kuivmaalitehnikas töid. Värskete teoste asukohad leiab Stencibility meeskonna loodud Tartu tänavakunsti kaardilt.

Samuti avati endises pärmivabrikus tänavakunsti näitus "Peitus: Pärmikas", kuhu saab sinna peidetud teoseid otsima minna 4. augustini.

Tänavakunsti festivali üks eesmärk on muidu sageli omapäi toimetavaid tänavakunstnikke kokku tuua, ent ka ühiselt linnaruumi rikastada. "Festivali kunstnike vahel tekkis kiirelt sünergia ning nii loodi mitmedki teosed üheskoos. Tänavakunstile omaselt on ka näituse "Peitus: Pärmikas" teosed inspireeritud ümbritsevast keskkonnast – teoseid mõjutas nii hoone ajalugu ja iseloom, kuid ka teineteisega kõrvuti töötamine," rääkis festivali kuraator Kadri Lind.

"On rõõmustav, et ka publiku huvi tänavakunsti vastu on suur – avanädalavahetusel käis "Peitus: Pärmikas" näitusel üle 1000 inimese," lisas ta.

Teoseid lõid tänavakunstnikud Sepe, Jay Pop, Zaharz Ze, Kobayashi, NSN997, Trafik, Martynas Auž, Akvile Magicduste, Rombo, Ziepe, Tron Karton, Klub2020, Duplo3, Pintsel, 126, Kairo, Edward von Lõngus, Stina Leek, Gutface, Krõõt Kukkur, Anton Hudo, Trexus, Rudens Stencil, Kaoseagent, Paula Liisa Eplik, Sänk, Müra2000, Plan B jt.

Rahvusvaheline tänavakunsti festival Stencibility toimus 15. korda ja kuulub Euroopa Kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi. Lisaks teoste loomisele ja näitusele toimusid tänavakunstituurid, töötuba ja ringi vuras SLÄP! kleepsubuss ehk Euroopa suurim kleepsunäitus.

Stencibility festivali eestvedamisel on aastate jooksul loodud Tartu tänavatele ligi 150 teost, samuti on teoseid ja näituseid ("Hello Mister Police Officer") tehtud teistes linnades ja riikides.