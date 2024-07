Stencibility tähistab 15. sünnipäeva kümnete uute tänavakunsti teoste ja näitusega

15. festivali tegutsemisaastat tähistava festivali peakorraldaja Sirla rääkis, et festivali mõte on läbi aastate olnud tänavakunsti kogukonna ja vaba loomingu toetamine ning linnaruumi isikupärasemaks ja põnevamaks muutmine.

"Stencibility festival põhineb paljuski usaldusel kunstnike vastu. Me küll otsime Tartusse tulevatele kunstnikele valiku avalikus ruumis asuvaid seinu, ent ei ütle ega küsi ette, mida nad sinna loovad. Nii on iga festivali tulemus ka korraldajate jaoks väike ja tore üllatus," selgitas Sirla.

Festivali korraldajad on kutsunud Tartusse üle kahekümne kunstniku ning valinud hoolega teoste ja sündmuste asukohti. Näituseseeria "Peitus" asukohaks otsustati sel korral valida aastaid tühjana seisnud endine pärmivabrik. "On väga eriline tunne luua näitust Tartu ajaloos ja alternatiivkultuuri arengus olulist rolli mänginud Pärmikas. Ka festivalile kutsutud kunstnikud on tutvunud hoone rikka ajalooga ning loovad kolmele korrusele sellest inspireeritud teoseid," ütles festivali kuraator ja korraldaja Kadri Lind. Mõni aeg peale näituse toimumist on omanikel plaanis kesklinna lähedal asuv pärmivabriku hoonekompleks rekonstrueerida ja osalt ka lammutada.

Tartu tänavatele ja pärmivabriku hoonesse loovad uusi teoseid tänavakunstnikud Sepe (PL), Jay Pop (PL), Zahars Ze (LV), Kobayashi (PL), NSN997 (IT), Trafik (LT), Martynas Auž (LT), Akvile Magicdusté (LT), Rombo (LV), Ziepe (LV), Tron Karton (LV) ja Klub2020 (PL), Duplo3 (EE), Pintsel (EE), 126 (EE), Kairo (EE), Edward von Lõngus (EE), Stina Leek (EE), Gutface (EE) ja teised.

Festival lõpeb 7. juulil, näitus "Peitus: Pärmikas" jääb publikule avatuks kuni 4. augustini.