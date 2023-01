Kai kunstikeskuses avatakse Holger Looduse meditatiivne isikunäitus

Kai kunstikeskuses avatakse 22. jaanuaril Holger Looduse isikunäitust "18 kevadist hetke", kus esitletakse kaht videoinstallatsiooni, mis on vormitud terviklikuks ruumikogemuseks.

Holger Looduse sõnul tähistab "18 kevadist hetke" tema loomingus praegu aktuaalset teemat, milleks on hetkede vaatlemine peatuva aja seisundis, aeglustunud elutempos. "Näitusega kutsun külastajat seisundisse, mis võimaldab viivuks vaadelda enda ümber toimuvat neutraalselt positsioonilt. Näen seda hea lahendusena praegusele olukorrale maailmas, kus kaalukate jõudude omavaheline suhestumine on ülekuumenenud ja me ei leia enam ühtki sobivat meetodit olukorra kontrollimiseks," selgitas ta.

Holger Loodus on muusik, maali-, multimeedia- ja installatsioonikunstnik ja Eesti Kunstiakadeemia õppejõud. 2018. aastal osales Loodus auhinna Köler Prize nominentide näitusel Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis, kus pälvis publikupreemia. Alates 2010. aastast on ta esinenud isiku- ja grupinäitustel Eestis, Leedus, Soomes ja Saksamaal, viimased isikunäitused toimusid Tartus Kogo galeriis (2021), Turu Kunstimuuseumis (2019) ja Tallinna Kunstihoone galeriis (2017).

Näitus "18 kevadist hetke" jääb Kai kunstikeskuses avatuks kuni 23. aprillini.