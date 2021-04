Kultuuripunkt | Loodusfotograaf Leo Arneki fotonäitus Võrtsjärve vabaõhumuuseumis

Mulgimaal, Oiu sadamas ootab külastajaid Võrtsjärve vabaõhumuuseum, kus on väljas loodusfotograaf Leo Arneki fotonäitus. Enamik Arneki fotosid ongi tehtud vabaõhumuuseumi lähiümbruses. Püsinäitus asub ligi poole kilomeetri pikkuse matkaraja alguses, mille jooksul saab lisaks fotodele nautida ka lummavaid järvevaateid. Fotode kõrval leiab ka infotahvlid, mis kõnelevad Võrtsjärvest ning Oiu küla ajaloost ja tänapäevast.

Mulgimaa on Eesti üks tugevaima identiteedi ja kultuuriga piirkondi, mis eristub imepärase looduse poolest. Kelle jaoks Mulgimaa veel avastamata pärl on, võib sammud kindlasti sinnapoole seada. Ilmad lähevad aina soojemaks, nii et miks mitte siduda pikem jalutuskäik fotonäitusega kevadise päikese all!