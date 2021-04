Kultuuripunkt | Laura Laasiku näitus "Tekk" galerii Positiivi akendel

Alates 19. aprillist on galerii Positiivi akendel vaatega näituseruumi avatud Laura Laasiku näitus "Tekk", mille keskmes on tekk kui universaalne ese, mis pakub turvatunnet.

Kunstnikku huvitavad inimeste igapäevaelu osaks saanud tegevused ja harjumused, mis ühiskonnas on pigem erandlikud ning mida kõrvaltvaatajal pole lihtne hoobilt mõista ja endale selgitada. Laasik leiab, et kõigi selliste rutiinsete tegevuste taga peituvad nende tegijate mitmekesised omailmad, mille killud on alati uurimist väärt.

Projekti "Tekk" idee tekkis kunstnikul, kui lähedane inimene rääkis oma keerulisest lapsepõlvest, mil ta pidi tihti magama talvekasuka või rulli keeratud madratsi all. Lugu puudutas Laurat sügavalt, kuna olukord, mis oli tol ajal lapsele argipäeva reaalsus, poleks kunagi tohtinud olla aktsepteeritav normaalsus.

"Edasist ainest otsides külastasin jututubasid internetis, küsides anonüümsetelt kasutajatelt, mida nad on kasutanud teki asemel, kui neil pole seda käepärast olnud," selgitab kunstnik. "Vastuseid oli mitmesuguseid. Osa võtsid asja naljana, teised olid nõus jagama võhivõõraga kontekstivabasid killukesi oma elust. Minu poolt õhku visatud küsimus ja kiire vastus anonüümses internetikeskkonnas kajastub ka fotode lakoonilises reaalsuse taasnäitlemises: keha ilma kindla aja, koha ja identiteedita."

Laura Laasik (1989) on visuaalkunstnik, kes kasutab fotograafiat kultuuriliste ja sotsiaalsete seoste uurimisel. Ta on õppinud kunsti Hollandis Minerva kunstiakadeemias ja lõpetab peagi fotograafia magistriõpingud Helsingis Aalto ülikoolis.

Näitus "Tekk" on Laura Laasiku esimene isikunäitus galeriis Positiiv ja jääb avatuks kuni 14. maini.