Kultuuripunkt | Õuenäitus "Valgevene protest seinal" Telliskivi loomelinnakus

"Näituse eesmärk on tutvustada kaasaegset valgevene protestikunsti, juhtida tähelepanu Valgevene protestide rahumeelsele iseloomule ja sellele vastanduvale võimude poolsele vägivallale ning otsida solidaarsust ka Eestis elavate inimeste seas," ütleb näituse korraldaja, Eestis elav valgevenelanna Yulia Rebase. "Valgevene protest seinal" tutvustab valgevene tänavakunstnikku street_wind_, kelle looming kannab ka teravat poliitilist sõnumit.

2020. aastat peetakse Valgevenes rahva ärkamise aastaks. Inimrohkete, kuid rahumeelsete protestidega on rahvas näidanud üksteisele ja ka kogu maailmale, et 26 aastat kestnud president Aljaksandr Lukašenka režiim peab lõppema. Kultuuri valdkond on mänginud väga olulist rolli 2020. aasta sündmustes. Juulikuus, juba enne kurikuulsaid presidendivalimisi, oli välja kuulutatud kultuuri protest, et ühendada kõiki loominguliste elukutsete esindajaid ja teha kunsti elust enesest, ausalt ja vabalt. Peale võltsituid augustikuu valimisi on protestiga ühinenud märkimisväärne osa ühiskonnast: töölised, arstid, kultuuritegelased ja sportlased. Rahulikke proteste on võimud maha surunud vägivallaga. Kuna Valgevene ühiskond ei pidanud võimalikuks reageerida toimuvale vägivallale vägivallaga, puhkes protest tänavatel flashmobide, grafitite, hoovikoosolekute kaudu –- just kõike seda oli Valgevene ühiskonnaelus puudu Lukašenka režiimi ajal.

street_wind_, kelle kodulinnaks on Brest, on loonud graffiteid rahvusmotiividel ja loodusnähtuste teemadel, aga kajastanud ka ühiskonna probleeme. 2020. aasta sündmused mõjutasid ka tema loomingut. street_wind_ kasutab graffiti jaoks mahajäetud majade seinu, kandes nendele nii värvi kui ka paberit – sellisel moel saab seinamaaling tehtud kiiremini ja kunstnik ise jääb märkamatuks. Viimane on oluline, sest poliitilise sõnumiga maalingu eest ei pääse enam vaid trahviga.

Näitusel olevatest töödest pole ükski tänaseks säilinud. Poliitiliste graffitite eluiga on ühest tunnist kuni mõne nädalani. Just sellepärast on street_wind_-i looming ja selle kajastamine eriline ja oluline.

Näitus on üleval Telliskivi Loomelinnakus Kolme Puu galeriis (IDA raadio vastas) ning jääb avatuks maikuuni.