Kultuuripunkt | Fideelia-Signe Rootsi "Sõbrad/Friends" ARS kunstilinnakus

Kes veel Tallinnas Pärnu maanteel asuvasse ARS kunstilinnakusse pole sattunud - siin on selleks perfektne põhjus lõpuks minna. Miks peabki kultuur tuksuma vaid linna südames? Esimest korda sinna sattudes jääb silma korda tehtud industriaalne hoonetekompleks ja tahes-tahtmata tekib mõte, et ARS oma erinevate põnevate asukatega võiks vabalt olla Telliskivi loomelinnaku parim sõber.

Käesolev Fideelia-Signe Rootsi näitus on välja kasvanud kunstniku tegevusest loomakaitsevaldkonnas. 2020. aasta suvel viibis Fideelia juures hoiukodus kass nimega Kant Nurrkärakas, kes julge ja vaba hingena ei püsinud ateljees vaid soovis omapäi seigelda. Sellest, mis juhtus, kui Kanti vabadust piirata, jutustavad kaks portreefotot.

Noorema põlvkonna teadlased leiavad, et keskkonnaprobleemid ja paljud teised muudatused on loonud vajaduse revolutsiooniks: inimkond peab loobuma loomade ärakasutamisest ning leidma viisi kuidas elada loomadega koos ühiste huvide ja võrdse kohtlemise põhimõtetel. Kassidega tegeledes on kunstnik tõdenud, et praeguses ühiskonnas on teatud piirini sõprus loomadega ilma liigilise diskrimineerimiseta võimalik, kuid et see täiuslikkuseni viia, on vaja põhimõttelist muudatust inimkonna mõttemallides.

Fideelia-Signe Roots on interdistsiplinaarne kunstnik, kes tegeleb peamiselt feminismi, ajalootõlgendamise ja viimasel ajal ka loomaõigustega. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia kunstniku-uurimusega "Naine kui kangelane" (doktorikraad 2017). Feministlikus ajalookirjutuses on juba pikalt kaasatud naisi suurde ajalukku, kus varem on domineerinud mehed. Sealt edasi minnes avastas kunstnik, et kui revolutsiooniline naiste vabastamise ajajärk hakkab 21. sajandil oma eesmärgini jõudma, siis loomade jaoks on see kõik alles ees.

Loomade ja looduse rõhumine on samaväärne naiste, laste jt rõhumisega. Tegu on dualismiga: selle asemel, et olla koos, on "meie" ja "teised", kusjuures ennast peetakse teistest paremaks, õigustades sellega teiste ekspluateerimist. Oma praeguses loomingus lahkab kunstnik küsimust, kuidas uuel viisil loomadega koos olla.

Fideelia-Signe Rootsi näitust "Sõbrad/Friends" saab läbi showroomi galerii suurte akende näha märtsikuu lõpuni.