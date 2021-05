EKA ootab gümnaasiumitalente osalema võistlusel "Kasulik kunst?!"

"Pealkiri oligi mõeldud olema provokatiivne, et kas kunst ongi kasulik ja veel olulisem küsimus - mis on kasulik ja kellele?" rääkis Kangro "Terevisioonis". "Mõte oli küsida küsimus uuelt põlvkonnalt ja mõelda laiemalt kasulikkuse üle."

"Selline kasumipõhine maailm on ökosüsteemid ja inimsüsteemid viinud ummikusse ning me tegeleme nende kahjudega. Tundub, et kunstiga tegelemine üldiselt on suhteliselt kahjutu globaalselt ja kasulik üksikisikule," nentis ta. "Nii et seal taga on suurem sõnum - küsigem uue põlvkonna käest, mis suunas minna. Äkki need andekad noored inimesed suudavad kujutleda teistsuguste kasuväärtustega maailma."

Kangro tõdes, et võistluse formaat on vaba ning töid võib saata mistahes kunstivormis. "See on muidugi päris eksperimentaalne. Vaatame, kuidas verinoored andekad inimesed selle vabadusega hakkama saavad," ütles Kangro. "Aga meie mõte oli mõnes mõttes pöörduda üldhariduses erivajadusega inimeste poole. Andekate erivajadustest üldhariduses on hakatud üha rohkem haridussüsteemides rääkima."

"Minu kui Eesti kunstiakadeemia esindaja ja ka akadeemia jaoks on sellised erivajadusega õpilased eriti olulised," sõnas Kangro. "Me tahaksime neid juba varem märgata ja toetada. Sellest konkursi mõte on alguse saanud. EKA kui kaasaaegse kunsti eest jõuliselt seisev asutus peaks juba varem hakkama erilisi tegijaid toetama."

Lisainfot võistluse kohta leiab Eesti kunstiakadeemia kodulehelt.