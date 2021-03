EKA fotograafiatudengid toovad oma tööd Tallinna vanalinna vitriinidele

Üksikutest fotopaaridest koosnev näitus kannab pealkirja "110m vahet", sest just nii pikk maa lahutab vitriine aadressidel Suur-Karja 7 ja Vanaturu kael 7. Tudengid pidid töid luues arvestama eelkõige vitriini formaati. Tööde juhendajad on Marge Monko ja Reimo Võsa-Tangsoo.

"Töö räägib tänapäeva ühiskonnas valitsevast kombest ülistada karjäärile pühendumist ja kogu aeg kuhugi pürgimist. Aga samas on lihtne langeda tsüklisse ja lõksu, ja lõppude lõpuks muutub elu puuriks, mille jooksurattasse on lihtne langeda ja elu jääb lõpuks elamata," selgitas "Aktuaalsele kaamerale" EKA 1. kursuse fotograafiatudeng Tobias Tikenberg.

EKA 1. kursuse fotograafiatudeng Georg Tsupov märkis, et tööd tehes mõtles ta ruumile, nii välisele kui sisemisele. "Mõnikord on mul tunne, et minus elab keegi, kes üritab välja tulla, kui mina jään paigale," selgitas ta.

"See persoon on minust erinev ja paistab kord minu moodi, kord mitte, aga väliselt ma mõtlesin kohale, kus me oma töid eksponeerime. See on avalik koht, see on vanalinnas, ja keskkond hakkab teostega kaasa mängima," lisas Tsupov.

"Neil on ülesanne väga hästi välja mõeldud. Peame meeles pidama, et see on bakalaureuse 1. kursuse kevadsemester, ja nende esimene avalik ülesanne," märkis kunstiteadlane, tööde nõustaja Anneli Porri. "Välja tuli väga hästi. Mul on tunne, et tegemist on tööka ja toreda kursusega."

Järgmised tudengifotod on vitriinides alates 7. märtsist, näitus kestab kuni 5. maini.