Tudengitele kitsaks jäänud Eesti kunstiakadeemia saab järgmisel aastal lisahoone

Juba järgmisel aastal avatakse EKA uus lisahoone Kunstiakadeemia Kotzebue tänava vastaspoolel, aadressil Kotzebue 10.

"EKA uue hoovihoone südameks on suur ruum suuremahuliste objektide tegemiseks või teisisõnu monumentaalstuudio, mille suure ruumi mahud on vastavalt 31 m pikk, 11 m lai ja 6 m kõrge," rääkis Eesti Kunstiakadeemia haldus- ja finantsdirektor Andres Tammsaar. "Aktuaalsele kaamerale". "Selle ruumi laes on tõstemehhanism, kus saab ilusti suuremahulisi objekte liigutada. See on selle hoone südameks."

Lisaruumidesse tulevad veel ka digitaalne printimisstuudio, virtuaalreaalsuse stuudio, 3D-printimise nurk ja jätkusuutlikkuse materjalilabor.

"Hoone on arhitektuurselt mõeldud niimoodi, et Kalamaja elanikud saavad hoonesse sisse vaadata ehk siis otstest on klaas ja seal on ilusti näha, millega selles suures stuudios tegeletakse," rääkis Tammsaar. "Lisaks on eripärane see, et arhitektid panid ette, et hoone kaetakse valge anodeeritud alumiiniumiga ja kokkuvõttes võiks ta kaugelt näha välja nagu ilus valge köögimööbel."

EKA praegune maja avati 2018. aasta sügisel. Seda, et hoone kunstitudengite jaoks kitsaks jääb, teati juba ehituse ajal.

"Kui 2017-2018 ajal ehitusel viibisime, siis me tegelikult juba otsisime ja kammisime uusi võimalikke kinnistuid. Ja pärast seda hoonet, mille netomaht on 1100 ruutu on meil endiselt lahendama ruumiprobleeme," ütles Tammsaar. "Meil on puudu maalistuudiotest, meil on puudu EKA muuseumi jaoks ruume, meil on laopindasid puudu."

Lisaks uuele hoonele rajatakse Kotzebue 6 ja 6A aadressile ka EKA parkimis- ja õueala. Kolm lisakrunti Kunstiakadeemia ruumikitsikust siiski ei lahenda ja juba käivad läbirääkimised lisa hoonete üle.