Maria Aua: EKA uus hoone oli ehitusel väga elav

Kust tuli idee jäädvustada legendaarse Rauaniidi hoone kasvamist moodsaks õppekompleksiks?

Idee oli algselt teha film EKA majasaaga teemal, kuid filmitegemise teekonnal tuli otsus langetada, kuhu fookus suunata, sest teema on väga lai, nii kultuurilises kontekstis, kui puht sellest aspektist, et filmi mahub tegelikult väike osa.

Kas sul oli filmima minnes juba selge siht silme ees, mida saada tahad, või selgus kontseptsioon jooksvalt, n-ö protsessi käigus?

Lõplik idee sündis arenduse lõpuks ja kui tootmisesse läks, siis oli kindel kontseptsioon silme ees.

Kui palju päevi sa filmi jaoks seal majas veetsid? Materjali on sul sellest ilmselt tunde ja tunde?

Ausalt öeldes ei ole ma kokku lugenud, palju seal võttel käisin.. Aga neid päevi ikka oli omajagu!

Filmisid ka EKA hoone ehitust. Kuidas töömehed sellesse suhtusid, et keegi kaameraga nende tööd jälgib?

Esialgu pidi asja kõigile selgitama, aga pikapeale harjuti minuga ära ja lõpuks tundsin ise nagu oleksin üks ehitaja.

Kui keeruline on üldse üht maja filmilikuks muuta? Sul on see hästi õnnestunud, aga samas võiks vist ka juhtuda, et filmid lihtsalt üht elutut objekti ühest ja teisest küljest.

Hoone oli ehitusel väga elav - helid, mis kostuvad ja inimesed, kes seal toimetavad, moodustavadki teatud atmosfääri, struktuuri või "sipelgapesa". Ja seda filmida oli huvitav, sest poolik ehitus on väga fotogeeniline.

"Rauaniidi" väga oluline element on ka muusika, mis paneb pildirea lõplikult elama. Kuidas see muusika sündis? Kas sul oli Tõnsole ka mingeid ettekirjutusi, mida ja kuidas teha?

Heliloojale olid mul teatud teemaplokid ja meeleolud ette antud, mille järgi tuli tal muusika luua. Selles osas olen üsna autoritaarne tegelane, heliloojal ei olnud kerge minuga. Aga see, mis ta lõi, on minu arvates ilus ja olen väga tänulik selle töö eest.

Kui keeruline oli seda materjali lõpuks montaažis kokku panna, et sellest tuleks tervik? Või oli sul stsenaarium algusest peale olemas?

Montaaž võttis ajaliselt kõige kauem ja oli paras pähkel. Tegelikult oleks pidanud film juba varem valmima, kuid minu saamatuse tõttu lükkus protsess edasi. Õnneks olid konsultantidena abis ka Kersti Uibo ja Mirjam Jegorov, kes mind vahepeal õigele rajale aitasid. Stsenaarium oli olemas küll, aga et asi oleks lihvitud ja heas rütmis - see kõik võtab aega.

Mis sul hetkel veel loominguliselt töös on?

Loominguliselt on järgmised tööd veel alles ideetasandil ja kui "Rauaniit" saab linastatud, asun uute mõtete juurde.