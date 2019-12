Paide muusika- ja teatrimaja uus juht loodab ametis ajakirjanikukogemusele

Paide muusika- ja teatrimaja on viimase kümne aastaga kujunenud kultuurikeskuseks, kuhu on asja kohalikel, kuid ka kultuurisõpradel üle Eesti. Novembri lõpus asus kultuurikeskuse juhi kohale meediaõpetaja ametit pidanud Martha-Beryl Grauberg, kes on aidanud korraldada ka Arvamusfestivali ning töötanud ERR-i tele- ja raadiouudiste toimetuses.

Grauberg loodab oma ajakirjanikukogemusele tuginedes tõsta Paide muusika- ja teatrimaja mainet ja tuntust veelgi. Direktorikoha võttis ta vastu tänu kultuurikeskuse töötajatele, kes soovitasid tal kandideerida.

"Ma olen hästi tänulik maja eelmisele juhile Ülle Müllerile, kes kasvatas väikese linna kohalikust kultuurimajast välja Paide muusika- ja teatrimaja, millele on aastatega juurde tulnud hästi palju sisu," märkis Grauberg ERR-ile.

Eriti oluliseks peab ta maja kohaliku kogukonna jaoks. "Ma ise käin siin mitmendat aastat balletistuudios, mu lapsed käivad siin laulmas nagu mina kunagi aastakümneid tagasi," lisas ta.

"Ma pean hästi oluliseks, et see maja elaks, hingaks ja oleks inimestele avatud, et kohalikel inimestel oleks siin võimalus tegeleda enda jaoks põnevate kunstiliikidega – laulda, tantsida, mängida pilli." Graubergi sõnul on talle südameasi ka kõik see, mis puudutab Paide teatrit.

"Ma pean end üheks Paide teatri suurimaks austajaks ja ma püüan anda endast kõik, mida ma saan, et see, mida need poisid ja näitlejad siin majas teevad, et see jõuaks ka kaugemale. Et inimesed leiaksid tee Paide teatrisse, Paide muusika- ja teatrimajja," rääkis Grauberg. "See on ime, et meie linnas professionaalne teater tegutseb, ja see, mida nad teevad, on tõeliselt kvaliteetne kunst, kultuur. Ma väga soovin, et nii kohalikud inimesed kui ka inimesed kaugemalt sellest osa saaksid."

Ülle Müller juhtis Paide kultuurielu 11 aastat. Tema ajal sai Paide kultuurikeskusest muusika- ja teatrimaja, alustati kohaliku rahva annetuste toel maja korrastamist, sõlmiti koostööleping rahvusooperiga Estonia ja Eesti Kontserdiga ning sündis ka Paide teater.

"Igal inimesel saab jaks otsa ja hea on nüüd uuel tulla. Martha on olnud selle majaga seotud ikkagi väga pikka aega. Ta teab täpselt, mis on siin toimunud, kes on koostöötpartnerid. Ma juba tean, et kõik see jätkub – tihe koostöö rahvusooperiga, Eesti Kontserdiga, Viljandi kultuuriakadeemiaga, Eesti muusika- ja teatriakadeemiaga jne," rääkis Müller.

Aastas on õnnestunud Paide muusika- ja teatrimaja õnnestunud remontida umbes saja tuhande euro eest, kuid Mülleri arvates vajaks maja palju suuremat rahasüsti. "Niimoodi tükk-tükilt teda renoveerida on väga raske. Suurt rahasüsti vajaks maja elektriolukorra, ventilatsiooni jne parandamiseks. See on täna suur murepunkt," märkis Müller.