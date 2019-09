ERR.ee video: sissevaade STLi uuslavastusse "Mu nimi on Xiaodie but you can call me baby"

20. septembril esietendub Sõltumatu Tantsu Laval Indrek Korneli lavastus "Mu nimi on Xiaodie but you can call me baby." ERR kultuuriportaal käis enne esietendust filmimas, milline see lavastust täpsemalt välja näeb ning mis laval toimub.

"Mu nimi on Xiaodie but you can call me baby" on teekond, mille käigus on eesmärk jõuda "absoluutse õnne seisundisse" ning küsitakse, kas sellel seisundil on ka mingisugune reaalne mõte? Kas me suudame eristada tõelist ja virtuaalset õnne? Kas me suudame olla õnnelikud tehniliste abivahenditeta? Kas me suudame üldse midagi tõeliselt tunda? Miks on nii, et ollakse virtuaalses kontaktis kogu maailmaga, aga õhtul minnakse ikkagi üksi koju?

Lavastaja Indrek Kornel, kes töötab lisaks koreograafina ka suurte online-portaalide haldajana, on laval põiminud oma kaks suurt kirge: tantsu ja tehnoloogia. Kornel on saanud inspiratsiooni Jaapani ühiskonnas levinud psühholoogilisest häirest hikikomori. Häire väljendub seisundis, milles inimesed on võimetud mitmeid kuid väljuma oma toast ning igasugune soov suhelda välismaailmaga on kadunud.

Esietendus 20. september, järgmised etendused 21., 24., 25., 26. septembril Sõltumatu Tantsu Laval Tallinnas Telliskivi loomelinnakus.