STL-i uuslavastus uurib virtuaalse sõltuvuse erinevaid tahke

Reedel, 20. septembril esietendub Sõltumatu Tantsu Laval Indrek Korneli lavastus "Mu nimi on Xiaodie but you can call me baby." Lavastuses käsitletakse inimese ja tehnoloogia omavahelisi suhteid ning virtuaalse sõltuvuse erinevaid tahke.

Lavastaja Indrek Kornel, kes töötab lisaks koreograafina ka suurte veebiportaalide haldajana, on laval põiminud oma kaks suurt kirge: tantsu ja tehnoloogia. Kornel on saanud inspiratsiooni Jaapani ühiskonnas levinud psühholoogilisest häirest hikikomori. Häire väljendub seisundis, milles inimesed on võimetud mitmeid kuid väljuma oma toast ning igasugune soov suhelda välismaailmaga on kadunud.

Koreograaf Indrek Kornel tunnistab, et arvutimängusõltuvus on ka teda isiklikult puudutanud. "Olin kooliajal arvutisõltlane ning tean, et inimene võib ekstreemsetel juhtudel vajuda virtuaallaksude otsingutel väga sügavasse mülkasse."

Koreograaf/lavastaja on Indrek Kornel, etendajad/kaasautorid Laura Maria Murillo Soto, Marit Shirin Carolasdotter, Kristin Tagam, Xiaodie, stsenograaf Madis Nurms, helikunstnik Hannaliisa Uusma, valguskunstnik Anton Kulagin ja dramaturg Mart Usin.

Etendustel on laval elav muusika Hannaliisa Uusmalt.

Esietendus 20. september, järgmised etendused 21., 24., 25., 26. septembril Sõltumatu Tantsu Laval Tallinnas Telliskivi Loomelinnakus.