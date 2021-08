Algas etenduskunstide festival SAAL Biennaal

"Sel aastal on SAAL Biennaali kavas jätkuprojekt jalutuskäik kunstnikuga. Üks korraldajatest, etenduskunstnik Henri Hütt näitas "Aktuaalne kaamera", kuidas see üks-ühele jalutuskäik hakkab välja nägema.

"See formaat ongi selline, et külaline valib kunstniku ja kunstnik teekonna ja neis teekondades juhtub alati midagi sellist, mis on veidikene reaalsust nihestav ja samas tähelepanu teravustav," selgitas Hütt.

Kuraator Annika Üprus ütles, et eksklusiivprogrammi kõrval on festivali kavas ka tavalisi etendusi.

"Kolme järgmise nädala jooksul saab näha etendusi ka suuremates teatrisaalides. Oleme kõvasti näinud vaeva, hoolikalt ette valmistanud, olnud tihedas dialoogis nendega ja usume, et suudame turvaliselt läbi viia selle festivali," rääkis Üprus.