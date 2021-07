Eesti Kontserdi produtsent: meil pole kunagi nii pöörast suve olnud

Festivali kavas on näiteks Läti rahvusballeti etendus, Dmitri Sinkovski ja Tallinna kammerorkestri kontsert ning legendaarse vene Terem Kvarteti vabaõhukontsert. Lisaks korraldatakse festivali puhul spetsiaalseid linnaekskursioone.

Maailmakuulsal heliloojal Pjotr Tšaikovskil oli Haapsaluga ajalooline side, sest ta puhkas kuurortlinnas 1867. aastal. Eesti Kontserdi produtsent Tuuli Metsoja ütles, et festivali planeerimine oli tänavustes oludes keeruline, kuid sellega saadi õnneks hakkama.

"See teeb rõõmu meile, see teeb rõõmu muusikutele ja ka publikule, kes on tegelikult olnud ju nii-öelda dieedil," sõnas ta ja lisas, et on väga tore tulla selle küllusliku kontserdi- ja festivalivaliku juurde. "Kui me mõtleme Eesti Kontserdi suvistele tegemistele, ega meil nii pöörast suve pole kunagi olnud."