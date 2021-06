Haapsalus algab Tšaikovski festival

Festivali juhatavad neljapäeval, 1. juulil kell 18 Uuemõisa mõisas sisse ETV ekraanilt tuntud klassikatähed Helin Hallik (kitarr), Triinu Piirsalu (viiul), Siret Sui (flööt), Toomas Oskar Kahur (tuuba), Kristjan-Jaanek Mölder (bariton), Sten Heinoja (klaver). Kooslus ei vaata mööda ka Tšaikovskist, kandes ette tema unustamatu meloodiaga "Lillede valsi".

Samal õhtul kell 20 astub Jaani kirikus publiku ette Tallinna kitarrikvartett. Kontserdil "Veneetsiast Peterburi" kõlab balleti "Pähklipureja" muusika nelja akustilise kitarri orkestraalses esituses; samuti Itaalia ja Vahemere maade muusika, mida Tšaikovski armastas.

Reedel, 2. juulil kell 18 astuvad Haapsalu kultuurikeskuses balletigalaga "Luikede lend" lavale Läti rahvusballeti tantsijad, esitledes osi Tšaikovski ballettide võlumaailmast. Ettekandele tuleb ka kaks nn koroonaaja numbrit, millele on teinud koreograafia trupi kunstiline juht Aivars Leimanis. Tegu on eksperimendiga kohustuslike distantsireeglite teemal – püüe luua balletti, mille tantsijad peavad hoidma kahemeetrist vahemaad.

Samal õhtul kell 21 annavad Haapsalu toomkirikus kontserdi "Serenaad" Tallinna Kammerorkester ning Dmitri Sinkovski. Kontratenor, viiuldaja ja dirigent Dmitri Sinkovski on muusik, kelle igapäevased lavapartnerid on maailma tunnustatumad solistid ja orkestrid. Kavas on Mozarti viiulikontsert nr 4 A-duur KV 219 "Türgi" ning Tšaikovski serenaad keelpillidele C-duur op. 48.

Teise festivalipäeva lõpetab kell 23 Haapsalu kultuurikeskuses algav öökontsert "Jazzkovsky", kus Joel Remmel Trio kannab ette Tšaikovski "Lastealbumi" uue käsitluse.

Laupäeva, 3. juuli programm algab kell 18 Haapsalu Jaani kirikus, kus noored virtuoosid Theodor Sink (tšello) ja Momir Nocaković (akordion) ühendavad kavas "Valse sentimentale" vene muusika eri nüansid, Schuberti poeetilised laulud ja Ástor Piazzolla loomingu. Lugude seaded on teinud Momir Novaković.

Õhtu jätkub kell 20 Haapsalu linnuse hoovis, kus kell 20 astub üles Terem Kvartett Peterburist. Terem Kvartett on toonud tähelepanu alla vene rahvapillid. Ansambli iga liige on ühtaegu helilooja, arranžeerija ning improviseerija. Spetsiaalselt Haapsalu Tšaikovski festivali tarbeks on ansambel seadnud tuntumad Tšaikovski meloodiad.

Kell 23 algaval öökontserdil Haapsalu toomkirikus musitseerib Voces Tallinn, solistid on Triin Ella (alt), Indrek Jurtšenko (tenor) ja Zigmārs Grasis (basso profundo), dirigeerib Risto Joost. "Koguöist jumalateenistust" on peetud helilooja Sergei Rahmaninovi üheks meistritööks ning ühtlasi vene õigeusu kirikumuusika üheks kõrgemaks saavutuseks.

Festivali viimasel päeval, 4. juulil kõlab kell 12 Haapsalu kultuurikeskuses lastekontsert "Loomade karneval". Laval on Eesti riikliku sümfooniaorkestri väike koosseis, Lõuna-Aafrika vabariigis sündinud vioolamängija ja dirigent Xandi van Dijk ning pianistid Kärt Ruubel ja Johan Randvere, kellest viimane esitab ka vahetekste. Enne ja pärast kontserti saab kultuurikeskuse fuajees meisterdada ja joonistada luiki.

Festivali lõpetab 4. juulil kell 16 Uuemõisa mõisas mängitav teatrietendus "Kui seda metsa ees ei oleks", mis on valminud Tšaikovski eluloo ja loomingu ainetel. Urmas Lennuki loo on lavastanud Eili Neihaus, mängivad Rakvere teatri näitlejad Ülle Lichtfeldt, Eduard Salmistu, Madis Mäeorg ja Margareth Villers.

Festival jätkab koostööd ka Läänemaa muuseumidega: oodata on ekskursioone Tšaikovski radadel, hommikust joogatundi ja muud.