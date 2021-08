Noore muusiku preemia pälvis tšellist Theodor Sink

17. korda toimunud Tallinna kammermuusika festivalil andsid Tunne ja Mari-Ann Kelam üle noore muusiku preemia, mille seekordne laureaat on Theodor Sink. Tunnustus on pühendatud Marje ja Kuldar Singi mälestusele.

"Theodor Sink on väljapaistev muusik, kelle üle tunneb Eesti muusikamaailm siirast rõõmu," ütles Pille Lill Music Fondi looja Pille Lill. "On suur rõõm ja au, et perekond Kelamid on juba 16 aastat järjest toetamas Eesti noori muusikuid."

Theodor Sink sündis Eestis muusikute perekonda. Tema isa Kuldar Sink oli helilooja ja ka teised pereliikmed on tihedalt seotud muusika ja kunstiga. Tšellot hakkas ta õppima 7-aastaselt Tallinna muusikakeskkoolis, seejärel EMTA-s ning Sibeliuse akadeemias. 2017. aastast on ta ERSO tšellorühma kontsertmeister ning samal aastal pälvis ta Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia.

Varem on PLMF preemiaga tunnustatud muuhulgas Oliver Kuusikut, Rene Soomi, Priit Volmerit, Ivi Otsa ja Johan Randveret, möödunud aastal pälvis tunnustuse kontratenor Martin Karu.