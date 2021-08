EMTA-s toimub septembri algul muusikaakadeemiate festival-konverents

Üritus toimub Eestis esmakordselt, varasemalt on see korraldatud Helsingis, Dublinis ja Vilniuses. "Doctors in Performance" hõlmab nii ettekandeid, kontserte kui ka loeng-kontserte eesmärgiga arendada ja laiendada loovuurimust. Festival-konverentsi peakõnelejad on tšellist ja õpetlane professor Neil Heyde Londoni kuninglikust muusikaakadeemiast ning EMTA professor Allan Vurma.

Ürituse raames toimub 1. septembril kell 18.00 EMTA suures saalis kontsert-etendus "Sinikõrgustele", kus EMTA muusikadoktorantide esituses kõlavad Claude Debussy, Unsuk Chini, Giovanni Albini, Tze Yeung Ho ja Riho Esko Maimetsa teosed.