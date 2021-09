Tänavu saabus enim EMTA välistudengeid Soomest, Hiina on teisel kohal

USAst pärit Yestyn Griffith sattus Tallinnasse muusikakadeemiasse viiulit õppima puhta juhuse läbi. Internetis Euroopa muusikakoole sirvides leidis ta EMTA kodulehe ja võttis riski tundmatusse. "Tundus, et siin on head võimalused harjutamiseks ja õppejõud on oma eriala tipud," kinnitas ta ja mainis, et tema õpetaja oli ERSO konstertmeister ehk teisisõnu väga kõrgel tasemel viiuldaja.

Pärast viilulimagistratuuri otsustas Griffith EMTAs ka teise magistrikraadi teha. "Siinne muusikakultuur on väga keskendunud klassikalisele muusikale," tõdes ta ja mainis, et tudengid saavad palju võimalusi mängida nii kammermuusikat,

orkestri koosseisus kui ka soolokontserte anda. "Ma olen väga rahul, et olen saanud kogeda nii intensiivset muusikakultuuri."

Kevadel EMTA-s tšello bakalaureuseõppe lõpetanud ja seejärel magistrisse õppima asunud Juho Ahmase usub, et Soome noori muusikuid võiks Tallinnas asuv muusikaakadeemia veelgi enam huvitada, kui selle kohta rohkem infot leviks. "Lahti konservatooriumis teati küll, et Tallinnas on muusikaakadeemia, kuid mitte liiga hästi," tõdes ta ja lisas, et aasta-aastalt tuleb üha rohkem soomlasi EMTA-sse õppima. "Küllap sõna levib."

Kokku moodustavad välistudengid 20 protsenti EMTA üliõpilaskonnast. Aastaid domineerisid muusikaakadeemia välisõpilaste nimekirjas suurima osakaaluga Hiina tudengid. Tänavu on hiinlased jäänud teisele kohale ning kõige rohkem saabus välistudengeid hoopis naaberriigist Soomest.