Viiuldaja Tracy Silverman: tahan, et viiul kõlaks kitarri moodi

Silverman kinnitas, et teda on kitarrid väga mõjutanud. "Tahan, et viiul kõlaks kitarri moodi," tõdes ta ja lisas, et ta on otsekui frustreeritud elektrikitarrimängija, kes on viiulimängija kehas lõksus. "1980. aastatel tundsin, et oleks aeg muuta viiul elektriliseks, nagu oli juba tehtud kitarridega, sest kitarr oli juba 100-200 aastat tagasi tore instrument, kuid siis see muudeti elektriliseks ning Jimi Hendrix näitas, et asju võib ka teistmoodi teha."

Sama püüdis ta saavutada ka viiuli puhul. "Klassikalisel akustilisel viiulil pole midagi viga, aga tundsin, et võib-olla saab midagi uut teha," selgitas ta ja tõi välja, et oma elektrilisele viiulile on ta lisanud ka kaks alumist keelt, et saavutada kitarri ulatust. "Ma pean seda klassikajärgseks pilliks."

"Kui ma seda 1980. aastatel tegema hakkasin, polnud sellist asja olemas," tõdes Tracy Silverman ja rõhutas, et kuna selliseid pille ei saanud kuskilt osta, hakkas ta neid ise ehitama. "Proovisin aastatega palju erinevaid disaine ja versioone ning iga kord uut tehes ma muutsin seda ja püüdsin midagi paremaks teha."