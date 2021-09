ERSO hooaja avakontserdil tulevad esitusele kahe noore naishelilooja uudisteosed

ERSO peadirigent ja kunstiline juht Olari Elts ütleb, et reedese avakontserti mitmekülgne kava peegeldab neid hirme ja igatsusi, mis iseloomustavad meie tänast päeva.

"Sellel kontserdil mängime viis lugu ja nendest kõige pikem ja ulatuslikum on Rahmaninovi "Sümfoonilised tantsud", mis on tema nii-öelda luigelaul," rääkis Elts "Aktuaalsele kaamerale." "Pealkiri viitab küll tantsudele, aga tegelikult need on väga tumedas toonis kirjutatud, väga fataalselt kõlavad tantsud, kus viimases osas kogu orkester peaks kõlama nagu suur horisonti kattev tamburiin."

Rahmaninovile vastukaaluks kõlab Richard Straussi süit "Roosikavalerist", mida peetakse helilooja üheks kõige dekadentlikumaks looks ning John Adamsi kaks aastat tagasi valminud teos "I Still Dance". Vanade meistrite kõrval tulevad esitusele kahe noore naishelilooja uudisteosed - leedulanna Juste Janulyte Apnea ning Elis Halliku "The Firehearted" ehk "Leegitseval südamel", mis on inspireeritud Ludvig van Beethoveni "Leonore" avamängust.

"Olari ütles, et see on tõenäoliselt kõige kiirem lugu eesti naisheliloojate ajaloos, et Beethoveni tempo on väga kiire ja see tähendab, et kogu mõte ja kogu arhitektuur, mis sul on seni olnud, tuleb väga palju ümber pöörata," rääkis helilooja Elis Hallik. "Selles mõttes see paiskas täiesti segamini minu mõttemaailma, just see kiirus. Ma arvan, et see ka hiljem nüüd hakkab väga palju minu loomingus rolli mängima. Kuidas täpselt, seda me näeme, aga tõesti, see on väga arendav olnud."