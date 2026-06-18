Galerii: EMTA suures saalis esitleti uut Steinway kontsertklaverit

"Uus Steinway kontsertklaver avab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia üliõpilastele, õppejõududele ja külalisartistidele veelgi avaramaid võimalusi kõrgeimal tasemel muusikaliseks eneseväljenduseks ja rikastab kogu Eesti kontserdielu," sõnas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor Ivari Ilja.

Esitluskontserdil esinesid pianistid Age Juurikas, Kristi Kapten, Mihkel Poll ja Ivari Ilja. Kõnelesid Steinway Eesti esindaja Vello Kuura ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor Ivari Ilja. Pärast kontserti oli kõigil huvilistel võimalus uut klaverit ka ise proovida.

Uus klaver jääb ootama kontserte. Sel sügisel jätkub Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning SA Postimehe Fondi kontserdisari "Klaverikunst", kus toimub neli kontserti. 23. septembril esineb Sven-Sander Šestakov.

18. novembril toimub pianistide gala "Romantiline klaverimuusika", kus esinevad Ivari Ilja, Mihkel Poll, Age Juurikas, Kristi Kapten, Sten Lassmann, Marko Martin, klaveriduo Kai Ratassepp-Mati Mikalai ja Madis Sikk. 17. veebruaril on EMTA suure saali laval Eric Lu ja 14. aprillil Maksim Štšura.