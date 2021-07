Klassikaraadio teeb Pärnu muusikafestivalilt üheksa otseülekannet

Klassikaraadios on otseülekanded Pärnu muusikafestivalilt igal õhtul 11. kuni 18. juulini. Kontserte ja festivalimelu vahendavad toimetajad Nele-Eva Steinfeld, Miina Pärn ja Lisete Velt, kontserdiülekannete helirežissöörid on Teet Kehlmann ja Siim Mäesalu.

Klassikaraadio päevaprogramm "Suveduur" toob kuulajateni intervjuud, festivalimeeleolud ja muljed otse Pärnu kontserdimajast, teisipäevast reedeni kell 13–15.

Festivali avakontserti saab raadiost kuulata juba 11. juulil kell 20. Esineb Sinfonietta Riga Paavo Järvi juhatusel, solist on Triin Ruubel-Lilleberg (viiul).

Pärnu Muusikafestivali otseülekannete kava Klassikaraadios:

P 11. juuli kell 20 Pärnu kontserdimaja (Lisete Velt)

Pärnu Muusikafestivali avakontsert



Paavo Järvi (dirigent)

Triin Ruubel-Lilleberg (viiul)

Sinfonietta Rīga

* Arvo Pärt – "Summa"

* Erkki-Sven Tüür – "L'ombra della croce"

* Arvo Pärt – "Fratres"

* Ludwig van Beethoven – Sümfoonia nr 8 F-duur op. 93

E 12. juuli kell 20 Pärnu kontserdimaja (Miina Pärn, Lisete Velt)

Järvi Akadeemia gala

* Arvo Pärt – "Festina lente"

* Arvo Pärt – "Silouan's Song"

* Arvo Pärt – "Trisagion"

* Jacques Ibert – "Divertisment"

* Wolfgang Amadeus Mozart – Sümfoonia nr 33 B-duur

T 13. juuli kell 19 Pärnu kontserdimaja (Miina Pärn, Lisete Velt)

Eesti Pillifondi kõla

Mari Poll-Novakovic (viiul), Robert Traksmann (viiul)

Andrus Haav (viiul), Katariina Maria Kits (viiul)

Gloria Ilves (viiul), Johanna Vahermägi (vioola)

Sandra Klimaite (vioola), Mart Kuusma (vioola)

Theodor Sink (tšello), Leho Karin (tšello)

Valle-Rasmus Roots (tšello)

* Arnold Schönberg – Verklärte Nacht op. 4

* Felix Mendelssohn – Oktett Es-duur op. 20

T 13. juuli kell 22 Pärnu kontserdimaja (Miina Pärn, Lisete Velt)

Lock Me in Your Light

New Ideas Chamber Orchestra Nico

Gediminas Gelgotas

* Gediminas Gelgotas – "Lock Me in Your Light, Saint Luke"

* Gediminas Gelgotas – "Sanctifaction"

* Gediminas Gelgotas – "Never Ignore the Cosmic Ocean"

* Kristjan Järvi – "Nebula"

* Gediminas Gelgotas – "Transitory"

* Hildegard von Bingen / Gediminas Gelgotas – "Choral"

* Karsten Gundermann – "Faust"

* Gediminas Gelgotas – "Praisedance"

* Gediminas Gelgotas – "Higher Energy"

* Gediminas Gelgotas – "Extracadenza"

K 14. juuli kell 20 Pärnu kontserdimaja (Nele-Eva Steinfeld, Miina Pärn)

Lars Vogt, Paavo Järvi ja Eesti Festivaliorkester

Paavo Järvi (dirigent)

Lars Vogt (klaver)

Eesti Festivaliorkester

* Wolfgang Amadeus Mozart – Klaverikontsert nt 24 c-moll

* Eduard Tubin – Muusika keelpillidele

* Eduard Tubin – Süit balletist "Kratt"

N 15. juuli kell 20 Pärnu kontserdimaja (Nele-Eva Steinfeld, Miina Pärn)

Joshua Bell, Paavo Järvi ja Eesti Festivaliorkester

Joshua Bell (viiul)

Paavo Järvi (dirigent)

Eesti Festivaliorkester

* Antonín Dvorak – Viiulikontsert a-moll

* Eduard Tubin – Muusika keelpillidele

* Eduard Tubin – Süit balletist "Kratt"

R 16. juuli kell 20 Pärnu kontserdimaja (Nele-Eva Steinfeld)

Pärnu Muusikafestivali gala

*Camille Saint-Saëns – Fantaasia viiulile ja harfile

Artur Podlesniy (viiul), Jana Boušková (harf)

*Franz Schubert – Keelpillitrio B-duur

Eugenia Grauer (viiul), Gilad Karni (vioola), Thomas Ruge (tšello)

*Eduard Tubin – Sonaat saksofonile ja klaverile (1951, seade vioolale ja klaverile)

Andres Kaljuste (vioola), Sophia Rahman (klaver)

*Ester Mägi – "Duod rahvatoonis"

Maarika Järvi (flööt), Sharon Roffman (viiul)

*Georges Bizet – "Carmen-süit" (1874, Kerry Turneri seade 4 metsasarvele)

Alec Frank-Gemmill, Björn Olsson, Paula Ernesaks, Adrian Diaz Martinez (metsasarved)

*Wolfgang Amadeus Mozart – Klarnetikvinett A-duur

Matthew Hunt (klarnet), Triin Ruubel-Lilleberg, Emma Yoon (viiul), Florian Donderer (vioola), Theodor Sink (tšello)

L 17. juuli kell 19 Pärnu kontserdimaja (Lisete Velt)

Järvi Akadeemia lõppkontsert

Mihkel Poll (klaver)

Järvi Akadeemia osalejad

Järvi Akadeemia Noorte Sümfooniaorkester

* Artur Lemba – Klaverikontsert nr 1 G-duur

* Ester Mägi – Vesper

* Johann Strauss ( junior) – Imperaatorivalss

* Antonin Dvořák – Sümfoonia nr 9 e-moll "Uuest Maailmast"

P 18. juuli kell 20 Pärnu kontserdimaja (Lisete Velt, Nele-Eva Steinfeld)

Pärnu Muusikafestivali lõppkontsert, Emmanuel Pahud, Paavo Järvi, EFO

Paavo Järvi (dirigent)

Emmanuel Pahud (flööt)

Eesti Festivaliorkester

* Ülo Krigul – "The Bow" (2021, esiettekanne)

* Wolfgang Amadeus Mozart – Flöödikontsert nr 1 G-duur

* Francis Poulenc – Flöödisonaat

* Franz Berwald – Sümfoonia nr 4 Es-duur "Sinfonie naïve"