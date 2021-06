Pärnu Muusikafestival jõuab ka tänavu huvilisteni veebis ja raadios

Pärnu Muusikafestival toimub tänavu 11.-18. juulini nii suvepealinnas koha peal kui ka eelmisel aastal loodud Pärnu Muusikafestivali TV-s. 11. festivalisuvi toob kodupubliku ette taaskord Paavo Järvi Eesti Festivaliorkestri koos nimekate solistidega. Üle mitme aasta on festivali külastamas ka Sinfonietta Riga, mis astub üles avakontserdil.

"Muusikasõbrad on juba mitu kuud olnud kannatamatud ning päringute arv kasvas iga päev. Meil kõigil tuli festivali toimumise kinnitust ja piletimüügi algust kaua oodata, kuid korraldajate jaoks oli oluline olla kindel nõuetest toimumise ajal," rääkis Pärnu Muusikafestivali tegevjuht Kristjan Hallik ja lisas, et avalikustatud kava tasub loodetavasti pika ootamisaja.

"Kuna nõuded suve jooksul on veel muutumas, siis loodame jooksvalt ka lisapileteid müüki lisada," lisas ta.

Halliku sõnul on oluline, et peale kõrgetasemelise klassikalise muusika sündmuse Pärnus ja Pärnu Muusikafestivali TV-s toimuvad ka traditsioonilised muusikute meistriklassid ning kodupubliku ees koguneb taas Eesti Festivaliorkester täies koosseisus.

Paavo Järvi dirigeerimisel astub Eesti Festivaliorkester Pärnus publiku ette kolmel korral. 14. juulil Lars Vogtiga ja 15. juulil koos nimeka viiulisolistiga Joshua Bell. Lõppkontserdil 18. juulil soleerib Emmanuel Pahud flöödil ning esiettekandele tuleb Ülo Kriguli uudisteos The Bow. Kontsertmeister on Florian Donderer.

Festivali avakontserdil astub Sinfonietta Riga ees solistina üles Triin Ruubel ning Järvi Akadeemia lõppkontserdil Järvi Akadeemia Noorte Sümfooniaorkestri ees soleerib Mihkel Poll.

13. juulil on Pärnu Kontserdimajas võimalus kuulata kontserti Eesti Pillifondi kõla, kus astuvad üles Eesti Pillifondi pillidel mängivad interpreedid. Samal õhtul toimub ka öökontsert, kus laval on New Ideas Chamber Orchestra (NICO) Leedust.

11. juulil astub Ranna Kõlakojas üles Pärnu Linnaorkester kontserdiga "See, mis sa naeratades kinkisid..." pühendusega legendaarse Pärnu arhitekti Olev Siinmaa 140. sünniaastapäevale.

Pärnu Muusikafestivali kannab taas üle ka Klassikaraadio.