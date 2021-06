Galerii: Eesti muusikud valisid Pariisis hinnalisi pillipoognaid

"Valisin välja prantsuse meistri Victor Fetique võrratu poogna, selle sobivus Maggini viiuliga on erakordne," rääkis Hans Christian Aavik, kes mängib pillifondi kollektsiooni kuuluval 1610. aastal pillimester Giovanni Paolo Maggini valmistatud viiulil. "Loomulikult võimaldab see poogen väga võimsat ning solistlikku kõla, kuid veelgi olulisemaks sai mulle valiku tegemisel selle nüansirikkus erinevate kõlavärvide esile toomisel."

Eesti muusikute ja ekspertide valitud nelja viiulipoogna autorid on Victor Francois Fetique, Joseph Alfred Lamy ja Henri Louis Gillet. Vioolapoogna autor on samuti Henri Louis Gillet ning tšellopoogna meister on Francois Nicolas Voirin. Pillifondi nõukogu otsusega antakse hinnalised meistripoognad kasutamiseks Mari Poll-Novakovicile, Hans Christian Aavikule, Katariina Maria Kitsele, Gloria Ilvesele, Theodor Singile ja Johanna Vahermäele.

Kuuest poognast viie ostu rahastasid erainvestorid, kes on investeerinud ka Pillifondi ajaloolistesse keelpillidesse. Ühe poogna ostuks on toetuse eraldanud kultuurkapital. "Ajaloolised meistripillid ja poognad on äärmiselt kallid. Eesti tippmuusikutele välja valitud poognate koguväärtus on enam kui 100 000 eurot, millest erainvestorite toetus on kriisiaja üks suurimaid, mis muusikavaldkonnas on tehtud," rääkis pillifondi juht Marje Lohuaru.

Poognaid käisid valimas Eesti pillifondi juht Marje Lohuaru, EMTA viiuliprofessor Mari Tampere-Bezrodny ning Eesti pillifondi muusikud Tallinna kammerorkestri tšellorühma kontsertmeister Leho Karin, Frankfurdi muusika- ja etenduskunstide ülikoolis tudeeriv Hans Christian Aavik ja sügisel Lugano konservatooriumis õpinguid alustav Katariina Maria Kits.

Pillifondi kuulub kümme ajaloolist meistripilli ja lisandunud poognatega kokku kaheksa ajaloolist poognat. Pillifondi kollektsiooni pillid ja poognad kuuluvad valdavalt erainvestoritele, kes annavad instrumendid fondi vahendusel tähtajaliselt muusikute kasutusse.