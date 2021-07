Galerii: Paavo Järvi andis Pillifondi muusikutele üle hinnalised poognad

"Muusikule on kõrgekvaliteediline poogen sama oluline kui pill, sest poogen on muusiku käepikendus. Hinnatud meistrite valmistatud poognad on äärmiselt kallid ning seetõttu on rõõmustav, et Eesti ettevõtjad toetasid hinnaliste poognate ostu," rääkis Pillifondi juht Marje Lohuaru.

Viiulipoogna, mille valmistamisajaks arvatakse olevat 1895. aasta, valmistas meister Joseph Alfred Lamy ning see anti kasutamiseks Gloria Ilvesele. Meister Victor Fetique'i ligikaudu 1910. aastal valminud viiulipoogen anti kasutamiseks Mari Poll-Novakovicile. Viiulipoogen, mille valmistas umbes 1940. aastal Henri Louis Gillet, anti kasutamiseks Katariina Maria Kitsele. Ajavahemikul 1945–1950 Henri Louis Gilleti valmistatud vioolapoogen anti kasutamiseks Johanna Vahermäele ning umbes 1880. aastal meister Francois Nicolas Voirini tšellopoogen anti kasutamiseks Theodor Singile.

Kuues poogen, mille valmistas Victor Fetique umbes 1930. aastal, antakse Hans Christian Aavikule üle 12. augustil Kadrioru lossis toimuval kontserdil "Virtuoosid meistripillidel".

Pillifondi kuulub kümme ajaloolist meistripilli ja kaheksa ajaloolist poognat. Pillifondi kollektsiooni pillid ja poognad kuuluvad valdavalt erainvestoritele, kes annavad instrumendid fondi vahendusel tähtajaliselt muusikute kasutusse. Pillifondi kollektsiooni väärtus on enam 1,7 miljonit eurot.