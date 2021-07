Galerii: Pärnu Muusikafestivalile andis avanoodi Sinfonietta Riga koos Triin Ruubeliga

Pärnu Muusikafestival toimub tänavu 11-18. juulil nii suvepealinnas kohapeal kui ka eelmisel aastal loodud Pärnu Muusikafestivali TV-s. Lisaks on kuurortiprogrammi raames tasuta kontserdid üle linna.

Pärnu Muusikafestivali tegevjuhi Kristjan Halliku sõnul on oluline, et peale kõrgetasemelise klassikalise muusika sündmuse Pärnus ja Pärnu Muusikafestivali TV-s, toimuvad ka traditsioonilised muusikute meistriklassid ning kodupubliku ees koguneb taas Eesti Festivaliorkester täies koosseisus. Laienenud on Järvi Akadeemia formaat ning koostöös Arvo Pärdi Keskusega on kavas kontsertloeng. Tööd rahvusvaheliste noorte dirigentidega teevad Paavo Järvi kõrval Kristjan Järvi, Leonid Grin ning veebi vahendusel jälgib dirigente ning jagab õpetussõnu Neeme Järvi.

Paavo Järvi dirigeerimisel astub Eesti Festivaliorkester Pärnus publiku ette kolmel korral. 14. juulil Lars Vogtiga klaveril ja 15. juulil koos nimeka viiulisolistiga Joshua Bell. Lõppkontserdil, 18. juulil soleerib Emmanuel Pahud flöödil ning esiettekandele tuleb Ülo Kriguli uudisteos The Bow.

Festivali avakontserdil astub Sinfonietta Riga ees solistina üles Triin Ruubel viiulil ning Järvi Akadeemia lõppkontserdil soleerib Järvi Akadeemia Noorte Sümfooniaorkestri ees Mihkel Poll klaveril.

13. juulil on Pärnu Kontserdimajas võimalus kuulata "Eesti Pillifondi kola", kus astuvad üles Eesti Pillifondi pillidel mängivad interpreedid. Samal õhtul toimub ka öökontsert, kus laval on New Ideas Chamber Orchestra (NICO) Leedust.

Nädala jooksul on võimalus saada osa tasuta kuurortprogrammist üle suvise Pärnu. 11. juulil astub Ranna Kõlakojas üles Pärnu Linnaorkester kontserdiga "See, mis sa naeratades kinkisid..." pühendusega legendaarse Pärnu arhitekti Olev Siinmaa 140. sünniaastapäevale.

13. juulil on kuurortprogrammi raames rahva ees Politsei- ja Piirivalveorkester, Riivo Jõgi juhatusel, laulab Uku Suviste. 17. juulil Kaitseväe orkester Teet Raiki juhatusel, solistina astub üles René Soom.

Pärnu Muusikafestival on üks tuntumaid rahvusvahelisi klassikalise muusika festivale Eestis, mis ühendab Järvi Akadeemia ehk õpitoad noortele muusikutele, kõrgetasemelise kontsertprogrammi ja Paavo Järvi juhtimisel tegutseva Eesti Festivaliorkestri, mis on tuuritanud väärikates kontsertmajades üle Euroopa, sealhulgas esinenud BBC Promsil Albert Hall'is. Orkester esineb alati kord aastas kodupubliku ees Pärnus.

Pärnu Muusikafestivali kannab üle Klassikaraadio.