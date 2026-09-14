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Brainstorm ja Noep annavad Pärnus ühise kontserdi

Muusika
Brainstormi kontsert Tallinnas Fotografiskas 2026. aastal.
Brainstormi kontsert Tallinnas Fotografiskas 2026. aastal. Autor/allikas: Siim Loog
Muusika

2027. aasta 24. juulil astuvad Pärnu Rannastaadionile kerkivale lavale Läti poproki ansambel Brainstorm ning Noep.

1989. aastal asutatud Brainstorm on üks rahvusvaheliselt edukamaid Läti bände, kes jõudis 2000. aastal lauluga "My Star" Eurovisioonil kolmandale kohale ning on aastate jooksul saavutanud edu ka ka rahvusvahelistes edetabelites.

"Brainstormil on Pärnuga tekkinud väga eriline suhe. Oleme siin viimastel aastatel üksjagu aega veetnud ning avastanud linna ja kogu piirkonda hoopis teise nurga alt," selgitas bändi eestvedaja Renārs Kaupers. Andres Kõpper ehk Noep lisas, et kõik eeldused suureks show'ks on Pärnus olemas.

Kontserdikorraldaja Andres Puusepp märkis, et Pärnu väärib suvist suurkontserti ning avaldas lootust teha suvepealinnast ka kontserdilinn.

Kontsert on ühtlasi järgmine etapp Pärnu ja Brainstormi pikemaajalisest koostööst. 2025. aastal said ansambli liikmetest Pärnu ametlikud turismisaadikud Lätis ning bändiga koostöös tutvustati Läti publikule Pärnut kui atraktiivset puhkuse- ja elamussihtkohta.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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