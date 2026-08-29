Pildid: Fotografiskas esines Läti ansambel Brainstorm

Brainstormi kontsert oli osa Fotografiska iganädalasest öövööndist, mis kulges seekord kultuuriöö rütmis ning hoidis näitused avatud südaööni. Enne ja pärast kontserti keerutas plaate DJ Tõnu Kõrvits ning Fotografiska näitusesaalides sai tavapärasele näitusekogemusele lisaks ise muusikat luua.

1989. aastal asutatud Brainstorm on üks rahvusvaheliselt edukamaid Läti bände, kes jõudis 2000. aastal lauluga "My Star" Eurovisioonil kolmandale kohale ning on aastate jooksul saavutanud edu ka ka rahvusvahelistes edetabelites.

Brainstormi visuaalses käekirjas on oluline koht legendaarsel fotograafil Anton Corbijnil, kellega bänd on aastate jooksul korduvalt koostööd teinud. Corbijni loodud Brainstormi portree oli üks fotodest, millega avanes jaanuaris Fotografiskas menukas Corbijni suurnäitus, samuti oli see eksponeeritud Fotografiska suvisel sünnipäevanäitusel.