X!

Galerii: Fotografiskas avati fotokunstnik Anton Corbijni ülevaatenäitus

Kunst
Anton Corbijni näituse avamine Fotografiskas
Vaata galeriid
93 pilti
Kunst

Fotografiskas avati 23. jaanuari õhtul foto- ja videokunstnik Anton Corbijni ülevaatenäitus "Corbijn, Anton". Avamisel oli kohal ka Corbijn ise, kes vestles Tristan Priimäega. Muusikalise kummarduse tegid legendaarsele fotograafile ansambel Brainstorm ja Kitty Florentine.

Anton Corbijni ülevaatenäitus "Corbijn, Anton" on retrospektiiv foto- ja videokunstnikust, kelle jõuline visuaalne keel on kujundanud muusikakultuuri viimase viiekümne aasta vältel. 

Tema ainulaadne visuaalne käekiri on jäädvustanud tohutu hulga mõjukaid muusikuid – ajatud portreed, albumikaaned ja bändifotod on kinnistanud Corbijni rolli selles, kuidas maailm muusikat ja artiste näeb.

Näituse avamise puhul viibib Eestis ka Corbijn ise, kes avaüritusel vestles Tristan Priimäega. Vestluse järel tegi Corbijnile muusikalise kummarduse ansambel Brainstorm. Kitty Florentine'i tõlgenduses kõlasid aga lood Corbijniga seotud ansamblitelt nagu Depeche Mode ja U2. Avaüritusel keerutasid plaate DJ Heidy Purga, Siim Nestor ja Raul Saaremets.

Anton Corbijni ülevaatenäitus rändab läbi kunstniku viie loomekümnendi ning tähistab ühtaegu ka Corbijni 70. juubelit.

Enam kui 150 teosest koosneva retrospektiivi on Fotografiska kureerinud koostöös Anton Corbijniga. Näituse fotodelt vaatavad vastu muusikamaailma suurkujud nagu Bono, Nirvana, Coldplay, Nick Cave, Prince, Annie Lennox, Dave Gahan, Martin Gore, Lenny Kravitz, Slash ja paljud teised.

Lisaks fotodele on näitusele loodud suur visuaalne muusikatuba, mis annab 360-kraadise vaate Corbijni videograafiale – muusikavideotele, mille saatel on sirgunud mitu põlvkonda.

Näitus "Corbijn, Anton" on Fotografiska Tallinnas avatud 30. aprillini 2026.

Toimetaja: Annika Remmel

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

13:38

Galerii: Fotografiskas avati fotokunstnik Anton Corbijni ülevaatenäitus

10:03

Saatesari "Džässi kuld" keskendub Eesti džässheliloojate omaloomingule

09:15

Nädala album. Kaheksa aastat oodatud ASAP Rocky albumilt jääb meelde vähe

09:10

Eesti laulukirjutajad murravad Lõuna-Korea turule

23.01

Anton Corbijn: olen lihtsalt tüüp kaameraga – teen vigu ja näen, mis ei tööta

23.01

Galerii: arhitektuurimuuseumis avanes näitus Tallinna vanalinna võimalikust laienemisest

23.01

Vanemuises esietendub noortelugu hirmudest ja nendega silmitsi seismisest

23.01

Kuressaare raegaleriis avati Kristina Õlleki tööde näitus

23.01

Metsosopran Monika-Evelin Liiv: läbilöömiseks pidin Eestist ära minema

23.01

DocPoint toob Tallinna Soome dokumentalisti Pirjo Honkasalo

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

23.01

Berliini kolinud Kitty Florentine: suures linnas on rohkem ruumi unistada

09:10

Eesti laulukirjutajad murravad Lõuna-Korea turule

23.01

Metsosopran Monika-Evelin Liiv: läbilöömiseks pidin Eestist ära minema

22.01

Selgusid Oscarite nominendid, "Patused" purustas senise nominatsioonide rekordi

23.01

Galerii: arhitektuurimuuseumis avanes näitus Tallinna vanalinna võimalikust laienemisest

23.01

Uue muusika reede: Harry Styles, Arctic Monkeys, James Blake, Fred Again jt

23.01

Anton Corbijn: olen lihtsalt tüüp kaameraga – teen vigu ja näen, mis ei tööta

19.01

Suri muusika- ja teatriakadeemia emeriitprofessor Jaan Ross

09:15

Nädala album. Kaheksa aastat oodatud ASAP Rocky albumilt jääb meelde vähe

22.01

Selgusid läinud aasta halvimate filmide nominendid

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo