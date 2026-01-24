Galerii: Fotografiskas avati fotokunstnik Anton Corbijni ülevaatenäitus

Fotografiskas avati 23. jaanuari õhtul foto- ja videokunstnik Anton Corbijni ülevaatenäitus "Corbijn, Anton". Avamisel oli kohal ka Corbijn ise, kes vestles Tristan Priimäega. Muusikalise kummarduse tegid legendaarsele fotograafile ansambel Brainstorm ja Kitty Florentine.

Anton Corbijni ülevaatenäitus "Corbijn, Anton" on retrospektiiv foto- ja videokunstnikust, kelle jõuline visuaalne keel on kujundanud muusikakultuuri viimase viiekümne aasta vältel.

Tema ainulaadne visuaalne käekiri on jäädvustanud tohutu hulga mõjukaid muusikuid – ajatud portreed, albumikaaned ja bändifotod on kinnistanud Corbijni rolli selles, kuidas maailm muusikat ja artiste näeb.

Näituse avamise puhul viibib Eestis ka Corbijn ise, kes avaüritusel vestles Tristan Priimäega. Vestluse järel tegi Corbijnile muusikalise kummarduse ansambel Brainstorm. Kitty Florentine'i tõlgenduses kõlasid aga lood Corbijniga seotud ansamblitelt nagu Depeche Mode ja U2. Avaüritusel keerutasid plaate DJ Heidy Purga, Siim Nestor ja Raul Saaremets.

Anton Corbijni ülevaatenäitus rändab läbi kunstniku viie loomekümnendi ning tähistab ühtaegu ka Corbijni 70. juubelit.

Enam kui 150 teosest koosneva retrospektiivi on Fotografiska kureerinud koostöös Anton Corbijniga. Näituse fotodelt vaatavad vastu muusikamaailma suurkujud nagu Bono, Nirvana, Coldplay, Nick Cave, Prince, Annie Lennox, Dave Gahan, Martin Gore, Lenny Kravitz, Slash ja paljud teised.

Lisaks fotodele on näitusele loodud suur visuaalne muusikatuba, mis annab 360-kraadise vaate Corbijni videograafiale – muusikavideotele, mille saatel on sirgunud mitu põlvkonda.

Näitus "Corbijn, Anton" on Fotografiska Tallinnas avatud 30. aprillini 2026.