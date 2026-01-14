Fotografiska Tallinn avab Euroopa kultuuripealinnas Oulus näituse "Play"

Käesoleval aastal kannab Soome linn Oulu Euroopa kultuuripealinna tiitlit, mille raames avab Fotografiska Tallinn seal näituse "Play", mis on valminud spetsiaalselt Oulu kultuuriaastaks ning on Fotografiska Tallinna esimene näitus Soomes.

Kuni aasta lõpuni avatud näitus "Play" toob kokku 18 rahvusvahelise kunstniku loomingu. Näitus uurib mängu kui eluhoiakut – viisi leida rõõmu, vastupidavust, mässumeelsust ja ühtekuuluvust maailmas, mis on pidevas muutumises. Näitusele on koondatud teiste seas Martin Parri, Susan Meiselase, Roger Balleni, Cristina de Middeli, Bruce Davidsoni, Sage Sohieri ja Pelle Cassi teosed, samuti on väljas Eesti kunstnike Joosep Kivimäe ja Mathias Väärsi tööd. Näituse helikunstnik on Erki Pärnoja.

"Play" on kureerinud Fotografiska Tallinna brändi– ja kunstiline juht Jorven Viilik, kelle sõnul vaatleb näitus mängu ja mängulisust elu tajumise lahutamatu osana. "Mäng on teistsugune viis kohal olla – see peegeldab enesele võetud ruumi ning luba avastada ja katsetada olenemata east," ütles ta.

Oulu2026 raames avanev näitus on Fotografiska Tallinna esimene näitus Soomes. "Fotografiska Tallinn on algusest peale olnud regionaalse haardega ning meil on suur rõõm tuua näitus Soome publikule koju kätte. See on osa meie laiemast piirkondlikust mõtlemisest – näiteks alustame tänavu iga-aastase Emerging Artists näitusega, mis annab platvormi loometee alguses olevatele kunstnikele ja aitab luua uusi koostöid üle regiooni," ütleb Fotografiska Tallinna tegevjuht ja kaasasutaja Margit Aasmäe.

Näitus on avatud Oulus Pekuri kaubanduskvartalis, pärast kultuuriaasta lõppu jõuab väljapanek ka Fotografiska Tallinna näitusemajja.