ETV2 toob vaatajateni tänavuse Pärnu muusikafestivali lõppkontserdi

Perekond Järvid on aastaid toonud suviti Pärnusse maailmakuulsaid muusikuid. Tänavu said festivalikülalised kuulata Šveitsi päritolu flöödimängijat Emmanuel Pahud'd, kes koos Eesti festivaliorkesteriga esitas Pärnu muusikafestivali lõppkontserdil Francis Poulenc'i, Wolfgang Amadeus Mozarti ja Franz Berwaldi muusikat ning esiettekandes Ülo Kriguli teost "The Bow".

Saade "Paavo Järvi ja Eesti festivaliorkester Pärnus 2021" toob festivali lõppkontserdi ETV2 vaatajateni laupäeval, 24. juulil algusega kell 23.05. Saatele eelneb intervjuu Paavo Järviga, mis algab kell 22.50.

Režissöör Ülle Õun, helirežissöör Siim Mäesalu, juhtoperaator Raul Priks, produtsent Helen Valkna.