Lepo Sumera nimelise heliloomingu preemia sai helilooja Ülo Krigul

Eesti heliloojate liidu ja Eesti autorite ühingu algatatud Lepo Sumera nimeline heliloomingu preemia tänavune laureaat on helilooja Ülo Krigul. Üleandmine toimus traditsiooniliselt Pärnu muusikafestivali lõppkontserdil, kui Paavo Järvi Eesti festivaliorkestri esituses kõlas Kriguli uudisteos "The Bow".

Eesti heliloojate liidu sõnul väärtustab Lepo Sumera nimeline heliloomingu preemia autoristiili selget arengukaart, muusikalise mõtlemise mastaapsust ja kunstilist sügavust ühe helilooja loomingus.

Preemia žüriisse kuulusid helilooja Märt-Matis Lill, muusikateadlane Kerri Kotta ning pianist Kadri-Ann Sumera, kelle hinnangul iseloomustab Kriguli teoseid julge ja jõuline kõlakäsitlus. Muusikalised kujundid on reljeefsed ja nende ajas lahtirullumine põhineb sageli selgel lineaarsel arenguloogikal.

"Kriguli muusikas on mingit tumedust, mis aga paradoksaalselt säilitab nõtkuse ja ei muutu seetõttu raskepäraseks. Ühtlasi on selles viiteid erinevatele muusikalistele mõtlemisviisidele, kuid see ei lõhu muusika kõlalist ja stiililist homogeensust," kirjeldas žüriiliige Kerri Kotta tänavust žürii valikut.

"Erinevaid mõtteviise sünteesivana ja sümfoonilise lähenemisviisi poolest võib Krigulit tänases eesti muusikas pidada Sumera muusikale sarnase esteetika üheks omanäolisemaks väljendajaks."

Pärnu muusikafestivali tegevjuhi Kristjan Halliku sõnul on festival pea igal aastal toonud esiettekandele Eesti heliloojate loomingut ning Kriguli helilooming on olnud esiettekandel ka varasemalt. Tänavu lõppkontserdil kõlas Paavo Järvi juhatamisel Eesti Festivaliorkestri ettekandes Ülo Kriguli uudisteos "The Bow".

Krigul lõpetas 1997. aastal Alo Põldmäe õpilasena Tallinna muusikakeskkooli kompositsiooniklassi ning fakultatiivselt tuuba eriala. Aastail 1997–2003 õppis ta Eesti muusikaakadeemias kompositsiooni Raimo Kangro, René Eespere ja Tõnu Kõrvitsa juhendusel, 2004/2005 täiendas ennast Viini muusika ja kaunite kunstide ülikoolis professor Detlev Müller-Siemensi juures. 2006. aastal lõpetas ta magistrikraadiga Eesti muusika- ja teatriakadeemia (juhendaja Tõnu Kõrvits).

Lepo Sumera nimelise heliloomingu preemia kandidaate esitasid žürii liikmed. Laureaat selgus žürii arutelus. Varasemad laureaadid on olnud Tõnu Kõrvits, Helena Tulve, Toivo Tulev, Jüri Reinvere, Galina Grigorjeva. Eesti heliloojate liit ja Eesti autorite ühing annab preemiat üle 2016. aastast. Auhinnaga kaasneb rahaline preemia 4500 eurot.