LHV uue heliloomingu preemia Au-Tasu tänavune laureaat on Ülo Krigul

Konkursile kandideerisid Eesti autorite teosed, mille maailmaesiettekanne toimus 2022. aastal. Sel aastal laekus 54 tööd 38 heliloojalt. Preemiale võisid teoseid esitada nii üksikisikud kui kollektiivid ja organisatsioonid.

Žürii koosseisu kuulusid Märt-Matis Lill (Eesti Heliloojate Liit), Talvi Hunt (interpreet), Johanna Mängel (Klassikaraadio), Kaspar Mänd (dirigent) ja Jüri Reinvere (helilooja, möödunud aasta laureaat).

Žürii esimees Märt-Matis Lill nentis, et tänavuse aasta tase oli erakordselt kõrge ning konkursile esitatud teosed olid väga eriilmelised ja isikupärased. "On näha, et Eesti muusika on muutunud järjest rahvusvahelisemaks, kuivõrd mitmed teosed olid tellitud või esitatud väliskollektiivide poolt," lausus ta.

"Tegelikult oleks kõik väljavalitud teosed väärinud seda tiitlit, aga võitja valikul tekkis üsna selge üksmeel – Ülo Kriguli teos on mastaapne ja hästi toimiv tervik, mille lähtekohaks on väga omanäoline instrumentaalne nägemus. Süntesaatorit on kasutatud instrumendina küll erinevates koosseisudes, aga soolipillina seda suure orkestri ees näha on üsna harukordne. Võiduteose puhul väärib märkimist ka solist Taavi Kerikmäe ja helilooja tihe koostöö, mis kindlasti mõjutas ja toetas just sellise mõjusa tulemuse tekkimist," selgitas Lill.

Žürii otsustas eraldi ära märkida ka Madli Merje Gildemanni teose "Transpiration" keelpilliorkestrile, mis moodustab ühe osa helilooja pikemast bioloogilistest protsessidest inspireeritud teoste sarjast "Three Studies on Plant Biology" ning mis sarnaselt helilooja teiste tsüklisse kuuluva teostega loob ääretult paeluva isikupärase ning fantaasiarikka kõlamaailma.

LHV ja Eesti Muusika Päevad alustasid tunnustuse jagamisega 2016. aastal. Konkursi eesmärk on juhtida tähelepanu silmapaistvatele Eesti heliloojatele, kelle looming väärib rahvusvahelist kõlapinda. Laureaat pälvib 6000 eurot ning klaasikunstnik Mare Saare trofee.

Varasematel aastatel on preemia pälvinud heliloojad Liisa Hirsch, Toivo Tulev, Erkki-Sven Tüür, Helena Tulve, Märt-Matis Lill, Rasmus Puur ja Jüri Reinvere.

Eesti Muusika Päevad kestavad kuni 7. maini Tallinnas, Tartus ja Laulasmaal. Kontserdid on osaliselt jälgitavad veebis EMP TV vahendusel ning Klassikaraadios.