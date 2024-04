Selgusid nüüdismuusika preemia Au-tasu 2024 nominendid

Žüriiliige Talvi Hunt ütles, et 2023. aasta tõi juurde väga mitmekülgset ja kõrgel tasemel heliloomingut. "Võrreldes eelneva aastaga oli konkursile esitatud helitööde hulgas ülekaalus tugevalt ansambli- ja kammerteosed. Esindatud olid väga eripärased koosseisud, mida oli see aasta üllatavalt palju ning mis tegi valiku mõneti raskemaks. Positiivne on ka kaalukate elektrooniliste ja elektroakustiliste teoste arvu kasv Eesti heliloomingus. On rõõm näha, et staažikate heliloojate kõrval on ka noorema põlvkonna osakaal suur ning see aasta oli ka uusi üllatajaid nimekirjas."

LHV uue heliloomingu Au-tasu 2024 nominendid on:

Arash Yazdani – "In My Boundless Turmoil"

Evelin Seppar – Klarnetikontsert "Kraft"

Lauri Jõeleht – "Rosa Mystica"

Liina Sumera – "La Fontana Malata"

Liisa Hirsch – "Earth Veins"

Madli Marje Gildemann – "Nocturnal Migrants"

Malle Maltis – "Waters Flow Their Ways"

Meelis Vind – "Solar Wind"

Tatjana Kozlova-Johannes – "Ainult õhk"

Tõnu Kõrvits – "Laulud valu allikalt"

Žüriis on tänavu Märt-Matis Lill (Eesti Heliloojate Liidu ja konkursi žürii esimees), Talvi Hunt (interpreet), Johanna Mängel (Klassikaraadio) ning möödunud aasta laureaat helilooja Ülo Krigul. Lisaks Ülo Krigulile on varasematel aastatel on autasu pälvinud Liisa Hirsch, Toivo Tulev, Erkki-Sven Tüür, Helena Tulve, Märt-Matis Lill, Rasmus Puur ja Jüri Reinvere.

Nominente tutvustab Klassikaraadio saade "Nyyd-muusika", mis on eetris teisipäeviti kell 21 ja laupäeviti kell 16. Laureaat kuulutatakse välja 28. aprillil kell 19 Vanemuise kontserdimaja suures saalis.