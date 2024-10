Tõnu Kõrvits kirjutas Joel Remmel Triole uudisteose "Kuu atlas"

Teoses põimuvad džäss, improvisatsioon ja klassikaline muusika. Nii triole kui heliloojale on see esimene taoline koostöö, mis sai teoks tänu kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali residentuuri-programmile.

"Džässmuusikud üldiselt kirjutavad ja arranžeerivad oma lugusid ise. Nii et see on harv nähtus, et tituleeritud helilooja võtab ette ja kirjutab midagi," ütles muusik Joel Remmel.

"Nagu pealkiri ütleb, kuu atlas, siis ma usun, et igal inimesel on kuuga kas taevasse vaadates või sinna lähemalt sisse vaadates oma seosed ja tundmused, aga see teos võiks olla selline muusikaline kaardistus Kuul käimisest. Võib olla Tõnu, kes on ise rohkem Kuul käimise missiooniga tutvunud ja väikestviisi selle fänn, eks tema on sinna pannud rohkem nüansse, mida lihtsalt niisama unistaja ei pruugi teada. On seal teoses nii päris kohti, mis on kuul kaardistatud ja siis unenäolisi ning mõttelisi osasid ka," ütles Remmel.