Tõnu Kõrvits võitis Islandi filmiauhindadel parima filmimuusika preemia

Islandi režissööri Hilmar Oddsoni kümme nominatsiooni pälvinud mängufilm "Teekond emaga", mis võitis 2022. aastal Pimedate Ööde Filmifestivali peapreemia, võitis Islandi filmiauhindadelt kokku üheksa preemiat. Film valmis Eesti kaastootmises produtsendi Marianne Ostrati (Alexandra Film) ja Islandi produtsendi Hlín Jóhannesdóttiri (Ursus Parvus) koostöös.

"Teekond emaga" helilooja Tõnu Kõrvits võitis parima filmimuusika auhinna. Filmi helirežissöör Matis Rei, oli nomineeritud helirežii kategoorias.

Islandi režissööri Hilmar Oddssoni must komöödia "Teekond emaga" jutustab kogu oma elu kiusaka ema käpa all elanud vanapoisist, kes asub pärast ema surma koos tema laibaga pikale teekonnale mööda konarlikke Islandi teid selleks, et matta ema tema kodukülla.

Anna Hintsi "Savvusanna sõsarad", mis on samuti produtseeritud Ostrati ja Jóhannesdóttiri koostöös, oli nomineeritud kuues kategoorias ja võitis parima dokfilmi auhinna. "Savvusanna sõsarad" sai Eddadel kandideerida, kuna Islandi rahvuslikule filmiauhinnale on võimalik esitada ka vähemuskaastootmises valminud filme.

Film võistles parima režissööri (Anna Hints), operaatori (Ants Tammik), montaaži (Hendrik Mägar, Tushar Prakash, Qutaiba Barhamji, Martin Männik ja Anna Hints), muusika (Edvarð Egilsson), helikujunduse (Huldar Freyr Arnarson) ja dokfilmi kategooriates.

Reedel toimund Eesti filmi- ja teleauhindadel pälvis "Savvusanna sõsarad" neli auhinda.