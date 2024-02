Islandi filmiauhindadel pälvisid nominatsiooni kümme eestlast

"Savvusanna sõsarad" pälvis nominatsiooni kõikides kategooriates, kus filmil oli võimalik kandideerida: režissöör – Anna Hints; operaator – Ants Tammik; montaaž – Hendrik Mägar, Tushar Prakash, Qutaiba Barhamji, Martin Männik ja Anna Hints; helilooja – Edvard Egilsson ja Eeter; helikujundus – Huldar Freyr Arnarson ja Edvard Egilsson; ning parim dokumentaalfilm.

Islandi režissööri Hilmar Oddsoni kümme nominatsiooni pälvinud mängufilm "Teekond emaga", mis võitis 2022. aastal Pimedate Ööde Filmifestivali peapreemia, tõi parima helilooja nominatsiooni Tõnu Kõrvitsale ja helirežissööri nominatsiooni Matis Reile.

Mõlemad filmid on valminud Eesti produtsendi Marianne Ostrati (Alexandra Film) ja Islandi produtsendi Hlín Jóhannesdóttiri (Ursus Parvus) koostöös. Filmi "Savvusanna sõsarad" peatootja on Alexandra Film ja kaastootja Ursus Parvus ning filmi "Teekond emaga" peatootja on Ursus Parvus ja kaastootja Alexandra Film. Kahe tootja koostöös sündinud filmid on esindatud pea kõigis Edda kategooriates kokku 16 nominatsiooniga ning võistlevad omavahel neljas kategoorias.

Marianne Ostrati sõnul pälvisid Islandi rahvusliku filmiauhinna nominatsiooni kümme eestlast. "Nominatsiooni said kõik eestlased, kes emmale-kummale neist kahest filmist kaastööd tegid ja kelle töö tunnustamiseks on Edda auhindadel olemas vastav kategooria. Selline enneolematu olukord on saanud tekkida, kuna Islandi rahvuslikule filmiauhinnale on võimalik esitada ka vähemuskaastootmises valminud filme ja meie Islandi kaasprodutsent Hlín esitas "Savvusanna sõsarad"," selgitas Ostrat.

Filmi "Teekond emaga" produtsent Hlín Jóhannesdóttir on väga õnnelik. "Olen väga õnnelik, et meil on Mariannega ühiselt õnnestunud saada nii väärtuslikele ja headele filmidele toetust, mida meil produtsentidena vaja on – need filmid on rahvusvaheliselt mõju avaldanud ja selle üle võib vaid uhkust tunda."

"Teeb suurt rõõmu, et Eesti režissöör, operaator, monteerijad, helilooja ja helirežissöör on nomineeritud prestiižetele Islandi filmiauhindadele," sõnas Eesti Filmi Instituudi tootmisosakonna juht Viola Salu. "Sedavõrd arvukas eestlaste esindatus Islandi filmiauhindade nominentide hulgas annab tunnistust Eesti ja Islandi filmitööstuse tugevast koostööst, Eesti filmiprofessionaalide kõrgest tasemest ning eestlaste olulisest panusest rahvusvahelisse filmiloomesse."

Islandi rahvuslikku filmiauhinna Edda antakse välja alates 1999. aastast. Selle aasta auhinnatseremoonia toimub Reykjavíkis 13. aprillil 2024.