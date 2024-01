"Savvusanna sõsarate" operaator Ants Tammik võitis New Yorgis Cinema Eye Honors auhinna

Täpselt kuu aega varem võitis operaator Ants Tammik samuti USAs väljaantava Rahvusvahelise Dokumentalistika Ühingu IDA parima operaatoritöö auhinna. Äsja pälvitud Cinema Eye Honors auhind kinnitab Tammiku sõnul tema veendumust, et püüdis "Savvusanna sõsaraid" filmides pildile midagi erilist ja seninägematut.

"Sellise kategooria auhinnad tekitavad tahes tahtmata mõtlemises nihke, mis panevad tegutsema suuremalt ja ambitsioonikamalt ning annavad julgust teha rahvusvahelisi koostöid. Selle ürituse suur lisaväärtus oli kohapeal auhinnagalal osalemine, kohtumised teiste maailmatasemel filmitegijatega ning tõdemus, et iga suure filmi taga on soojad ja lihtsad inimesed," ütles Tammik.

"Savvusanna sõsarate" tegijad olid Cinema Eye Honors auhinnale nomineeritud neljas kategoorias: režissöör Anna Hints väljapaistva debüütfilmi ja publikuauhinna kategoorias, Ants Tammik operaatoritöö ja islandlased Huldar Freyr Arnarson ja Edvard Egilsson helikujunduse kategoorias.

Produtsent Marianne Ostrati sõnul on Cinema Eye Honors dokumentalistide hulgas kõrgelt väärtustatud auhind, mis hindab julgeid loomingulisi lähenemisi. "Eriline on veel ka see, et auhinnagalale New Yorgis eelneb kolm päeva erinevaid üritusi, et soodustada kontakte ja kogukonnatunnet nomineeritute vahel."

USA-s linastub "Savvusanna sõsarad" jaanuarikuus kinos ja festivalidel 11 linnas; Euroopas alustas film möödunud nädalal kinolevi Šveitsis ja Austrias, jõuab jaanuaris kinolevisse Hispaanias, Itaalias ja Slovakkias ning veebruaris Portugalis, Ungaris ja Rootsis. Film on endiselt kinoekraanidel mitmes linnas Saksamaal, Poolas, Hollandis, Belgias, Tšehhis, Soomes ning üksikute linastustena Suurbritannias.