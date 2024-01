"Savvusanna sõsarad" pälvis Prantsusmaal rahvusvahelise dokfilmi grand prix'

Eesti-Prantsuse-Islandi koostöös valminud "Savvusanna sõsarate" Prantsuse kaasprodutsent Juliette Cazanave'i sõnul on äsja saadud auhind suur võimendus algavale Prantsusmaa kinolevile: "Fipadoc kuulub suurte Euroopa dokumentaalfilmide festivalide ringi ning on saanud Prantsuse dokumentaalfilmi oluliseks aastasündmuseks. Äsja saadud Grand Prix juhib tähelepanu "Savvusanna sõsarate" filmile, mis 20. märtsil Prantsusmaa kinodesse jõuab. Auhind on juba tõstnud teadlikkust ja ootusi professionaalse filmikogukonna seas, kes filmi nägemist põnevusega ootavad ja head sõna levitavad."

Festivali žürii kommenteeris, et "Savvusanna sõsarad" viib vaataja sügavale intiimsele teekonnale läbi valu, leina, kahetsuse, lootuse, rõõmu ja jagatud naeru – teekonnale, mis tundub esialgu pihtimusena, kuid peagi mõistame, et tegemist on erilise puhastava rituaaliga. "Režissöör loob publikule ja oma tegelastele erakordselt turvalise ruumi, kus naised lubavad endil paljastada oma hapruse ja mõista oma tugevust. Selles peegeldub nüansirikas lugu naiste valust ja vastupidavusest läbi aegade," seisis žürii tagasisides.

Režissöör Anna Hints viibib hetkel Rootsis Göteborgi filmifestivalil, kus ta on Põhjamaade dokumentaalfilmide võistlusprogrammi žürii president. Göteborgis toimub väljaspool võistlusprogrammi ka "Savvusanna sõsarate" Rootsi esilinastus. "Ma ei tea ühtegi tõsiseltvõetavat režissööri, kes teeks filme auhindade pärast, samas võivad auhinnad muuta filmitegija elu. Nii juhtus minuga, kui "Savvusanna sõsarad" Sundance'i filmifestivalil auhinna pälvis. Olen praegu Göteborgi filmifestivali žüriis ning tajun seda vastutust ise kellelegi auhinda määrates. Loodan, et Grand Prix Prantsusmaal avab meile tee Prantsuse publikuni," sõnas Hints.

Euroopa filmiauhinna laureaat "Savvusanna sõsarad" on üks Euroopa Filmiakadeemia ja Euroopa parlamendi ühise Lux Euroopa kinopubliku auhinna viiest nominendist, mille võitmisele saab kaasa aidata hääletades siin.